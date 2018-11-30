Текущие события
Футбол. Еврокубки
29.11
Рейнджерс0
Вильярреал0
Футбол. Еврокубки
29.11
Айнтрахт Ф4
Марсель0
Футбол. Еврокубки
29.11
Аполлон2
Лацио0
Футбол. Еврокубки
29.11
Сарпсборг 082
Бешикташ3
Футбол. Еврокубки
29.11
Мальме2
Генк2
Футбол. Еврокубки
29.11
Стандард Л1
Севилья0
Футбол. Еврокубки
29.11
Яблонец0
Ренн1
Футбол. Еврокубки
29.11
Челси4
ПАОК0
Футбол. Еврокубки
29.11
Цюрих1
АЕК Л2
Футбол. Еврокубки
29.11
Байер1
Лудогорец1
Футбол. Еврокубки
29.11
Зальцбург1
РБ Лейпциг0
Футбол. Еврокубки
29.11
Русенборг0
Селтик1
Футбол. Еврокубки
29.11
Зенит1
Копенгаген0
Футбол. Еврокубки
29.11
Бордо2
Славия Пр0
Футбол. Еврокубки
29.11
Андерлехт0
Спартак Тр0
Футбол. Еврокубки
29.11
Фенербахче0
Динамо З0
Футбол. Еврокубки
29.11
Карабах1
Спортинг6
Футбол. Еврокубки
29.11
Ворскла0
Арсенал3
Футбол. Еврокубки
29.11
Милан5
Дюделанж2
Футбол. Еврокубки
29.11
Бетис1
Олимпиакос П0
Футбол. Еврокубки
29.11
Краснодар2
Акхисар БС1
Футбол. Еврокубки
29.11
БАТЭ2
Види0
Футбол. Еврокубки
29.11
Спартак1
Рапид В2
Футбол. Еврокубки
29.11
Астана0
Динамо К1
Все события
Фоторепортажи
12«Локомотив» одержал первую победу в группе ЛЧ
7«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
00:39 (мск), источник: Советский спорт

Сергей Семак: Тяжелая победа. Рад, что вышли в евровесну

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак — о победе над «Копенгагеном» (1:0) в домашнем матче Лиги Европы и досрочном выходе в плей-офф турнира.

Наверх
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

— О полутора таймах игры можно говорить только о том, чего не хватало в атаке. В конце матча, к сожалению, многие устали. У всех накопилось, навалилось перед игрой. Дриусси вышел больной, с температурой. Он молодец. Проблемы были и у других ребят — Паредеса, Анюкова и Ерохина. Они молодцы. Хотелось бы больше контролировать мяч, чтобы отдыхать и брать паузы, создавать больше моментов в позиционных атаках. Тяжелая победа. Рад, что вышли в евровесну. Будем готовиться к следующему матчу РПЛ, залечивать наши травмы. Очень важная и нужная победа.

— Вопрос по схеме: вы говорили после матча с «Шальке», что не собираетесь делать эту схему базовой, но уже в четырех играх из пяти выходите именно с такой расстановкой.
 — Четыре из пяти? Это когда?

— Матчи с «Шальке», «Бордо», «Ростовом» и сегодня.
 — Сегодня, как и в предыдущей игре, ничего не изменилось с точки зрения травмированных. Маммана начал тренироваться после травмы, у Нету — дисквалификация, Смольников только начинает тренироваться. Номинально у нас нет четырех защитников в распоряжении. Не стали рисковать здоровьем Мамманы и решили сыграть именно так с небольшими нюансами.

— Почему нет варианта с Анюковым справа и Набиуллиным слева? И второй вопрос: с чем связана смена флангов у Кузяева и Мака по сравнению с предыдущей игрой?
 — Смена флангов связана с тем, что мы играли против команды, действующей по схеме в четыре защитника, и удобно тому же Маку обыгрывать с фланга под сильную ногу. Плюс ко всему, Роберт Сков требовал особенного внимания. Поэтому против него играл Кузяев, и Далер справился с задачей. Решили сделать так. Что касается схемы в четыре защитника, то ту линию обороны, которую вы назвали, сложно назвать атакующей с точки зрения работы флангов.

— С учетом первого места в группе, какой состав полетит в Прагу?
 — У нас впереди еще два матча чемпионата России. Посмотрим, надеюсь, что количества футболистов, которые вернутся после травм, будет достаточно, чтобы сыграть хорошим составом. Может быть, дадим кому-то из лидеров отдохнуть, но все вопросы касаемо состава будем рассматривать после двух матчей чемпионата России.

— У Паредеса в течение всего матча не шли стандарты. Не было мысли отдать их кому-то другому?
 — Мысли такие бывают. Было много стандартов, особенно в первом тайме. К сожалению, не работали они так, как этого обычно мы хотим. Варианты были, ждали одного того, который пойдет. Что касается Паредеса, то ему с точки зрения здоровья было сложно, он чувствовал боль и не совсем ему было комфортно.

— Эрнани этой осенью не очень часто выходил на поле. Как оцениваете его последние игры в основе?
 — Он играет два матча хорошо. Не хватает ему для уверенности забитого мяча. Практически в каждом матче у него появляются моменты, у него хорошо поставленный удар. Если брать желание, объем работы и игру на втором этаже, то я доволен тем, как он провел два матча.

— Почему Маркизио снова не играл с первых минут?
 — Все впереди. Что касается игры, то этот состав отыграл хорошо прошлый матч. Во-вторых, вопрос игровой практики — во время перерыва на матчи сборных Маркизио пропустил контрольный матч. Были еще дни, которые ему пришлось пропускать из-за травмы. Дали ему столько времени, сколько посчитали нужным, чтобы он набирал кондиции. Вероятность того, что он будет играть в старте в следующих матчах, есть и достаточно высокая.

— Сегодня после матча вы собрались в круг в центре поля. Это обычно случается до игры. О чем вы говорили и почему так произошло?
 — Чтобы вас удивить — а то все время до матча же. Если серьезно, то тяжелая игра. Понимали, как много было травмированных и больных, как тяжело давалась игра с точки зрения эмоционального и физического состояния. Собрались, чтобы сказать друг другу пару слов. Иногда это важно и нужно.

— У вас есть какие-нибудь предпочтения по будущему сопернику в плей-офф?
 — Об этом даже не задумывались. Выдохнем и будем готовиться к «Арсеналу». О соперниках будем думать потом, тем более от нас мало что зависит. Все дело в жребии.

Зенит 1:0
Первый тайм: 0:0
Копенгаген
29.11.2018, 20:55 Зрители: 45199 Групповой турнир: Группа C Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Столе Сольбаккен
Голы
59′ Роберт Мак (Д. Кузяев) 20
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
Далер Кузяев 14
Роберт Мак 20
Леандро Паредес 5
Артем Дзюба 22
67′ 74′ Александр Ерохин 21
Клаудио Маркизио 10
88′ Эрнани 33
89′ Магомед Оздоев 27
60′ Себастьян Дриусси 11
Антон Заболотный 29
1 Стефан Андерсен
22 Петер Анкерсен
3 Пьер Бенгтссон
5 Андреас Бьелланн
10 Хосе Карлуш Гонсалвеш Зека (к) 73′
16 Ян Грегуш
14 Даме Ндой
28 Пьерос Сотириу
19 Денис Вавро 54′
4 Сотирис Папаяннопулос
29 Роберт Сков 78′ 63′
23 Йонас Винн
26 Карло Хольсе 60′
33 Расмус Фальк
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
8 Удары (всего) 11
2 Удары в створ 3
5 Угловые 3
10 Фолы 14
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Славко Винчич (Словения)
Боковой судья Андраж Ковачич (Словения)
Боковой судья Роберто Понис (Словения)
Боковой судья Томаж Кланчник (Словения)
Боковой судья Раде Обренович (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Копенгаген
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Спартак» без Глушакова» или «Спартак» без «Фратрии»? Фанаты клуба разругал
Девушки дня. Фигуристки из России сведут с ума Канаду своей красотой
Фанат напал на Глушакова, «Спартак» снова проиграл «Рапиду»
«Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе
Провал ЦСКА и пробуждение «Локо»: есть ли шансы на Лигу Европы?
«Краснодар» шикарен в Лиге Европы. Еще победа и чумовой гол Ари
Модрич признан плеймейкером года по версии IFFHS
Черданцев знает, что нужно делать Глушакову
Кононов: Снять повязку с Глушакова? Потом снова будут выбегать
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь