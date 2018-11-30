Сергей Семак: Тяжелая победа. Рад, что вышли в евровесну

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— О полутора таймах игры можно говорить только о том, чего не хватало в атаке. В конце матча, к сожалению, многие устали. У всех накопилось, навалилось перед игрой. Дриусси вышел больной, с температурой. Он молодец. Проблемы были и у других ребят — Паредеса, Анюкова и Ерохина. Они молодцы. Хотелось бы больше контролировать мяч, чтобы отдыхать и брать паузы, создавать больше моментов в позиционных атаках. Тяжелая победа. Рад, что вышли в евровесну. Будем готовиться к следующему матчу РПЛ, залечивать наши травмы. Очень важная и нужная победа.

— Вопрос по схеме: вы говорили после матча с «Шальке», что не собираетесь делать эту схему базовой, но уже в четырех играх из пяти выходите именно с такой расстановкой.

— Четыре из пяти? Это когда?

— Матчи с «Шальке», «Бордо», «Ростовом» и сегодня.

— Сегодня, как и в предыдущей игре, ничего не изменилось с точки зрения травмированных. Маммана начал тренироваться после травмы, у Нету — дисквалификация, Смольников только начинает тренироваться. Номинально у нас нет четырех защитников в распоряжении. Не стали рисковать здоровьем Мамманы и решили сыграть именно так с небольшими нюансами.

— Почему нет варианта с Анюковым справа и Набиуллиным слева? И второй вопрос: с чем связана смена флангов у Кузяева и Мака по сравнению с предыдущей игрой?

— Смена флангов связана с тем, что мы играли против команды, действующей по схеме в четыре защитника, и удобно тому же Маку обыгрывать с фланга под сильную ногу. Плюс ко всему, Роберт Сков требовал особенного внимания. Поэтому против него играл Кузяев, и Далер справился с задачей. Решили сделать так. Что касается схемы в четыре защитника, то ту линию обороны, которую вы назвали, сложно назвать атакующей с точки зрения работы флангов.

— С учетом первого места в группе, какой состав полетит в Прагу?

— У нас впереди еще два матча чемпионата России. Посмотрим, надеюсь, что количества футболистов, которые вернутся после травм, будет достаточно, чтобы сыграть хорошим составом. Может быть, дадим кому-то из лидеров отдохнуть, но все вопросы касаемо состава будем рассматривать после двух матчей чемпионата России.

— У Паредеса в течение всего матча не шли стандарты. Не было мысли отдать их кому-то другому?

— Мысли такие бывают. Было много стандартов, особенно в первом тайме. К сожалению, не работали они так, как этого обычно мы хотим. Варианты были, ждали одного того, который пойдет. Что касается Паредеса, то ему с точки зрения здоровья было сложно, он чувствовал боль и не совсем ему было комфортно.

— Эрнани этой осенью не очень часто выходил на поле. Как оцениваете его последние игры в основе?

— Он играет два матча хорошо. Не хватает ему для уверенности забитого мяча. Практически в каждом матче у него появляются моменты, у него хорошо поставленный удар. Если брать желание, объем работы и игру на втором этаже, то я доволен тем, как он провел два матча.

— Почему Маркизио снова не играл с первых минут?

— Все впереди. Что касается игры, то этот состав отыграл хорошо прошлый матч. Во-вторых, вопрос игровой практики — во время перерыва на матчи сборных Маркизио пропустил контрольный матч. Были еще дни, которые ему пришлось пропускать из-за травмы. Дали ему столько времени, сколько посчитали нужным, чтобы он набирал кондиции. Вероятность того, что он будет играть в старте в следующих матчах, есть и достаточно высокая.

— Сегодня после матча вы собрались в круг в центре поля. Это обычно случается до игры. О чем вы говорили и почему так произошло?

— Чтобы вас удивить — а то все время до матча же. Если серьезно, то тяжелая игра. Понимали, как много было травмированных и больных, как тяжело давалась игра с точки зрения эмоционального и физического состояния. Собрались, чтобы сказать друг другу пару слов. Иногда это важно и нужно.