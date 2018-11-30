Сергей Семак: Тяжелая победа. Рад, что вышли в евровесну
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак — о победе над «Копенгагеном» (1:0) в домашнем матче Лиги Европы и досрочном выходе в
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак — о победе над «Копенгагеном» (1:0) в домашнем матче Лиги Европы и досрочном выходе в
— О полутора таймах игры можно говорить только о том, чего не хватало в атаке. В конце матча, к сожалению, многие устали. У всех накопилось, навалилось перед игрой. Дриусси вышел больной, с температурой. Он молодец. Проблемы были и у других ребят — Паредеса, Анюкова и Ерохина. Они молодцы. Хотелось бы больше контролировать мяч, чтобы отдыхать и брать паузы, создавать больше моментов в позиционных атаках. Тяжелая победа. Рад, что вышли в евровесну. Будем готовиться к следующему матчу РПЛ, залечивать наши травмы. Очень важная и нужная победа.
— Вопрос по схеме: вы говорили после матча с «Шальке», что не собираетесь делать эту схему базовой, но уже в четырех играх из пяти выходите именно с такой расстановкой.
— Четыре из пяти? Это когда?
— Матчи с «Шальке», «Бордо», «Ростовом» и сегодня.
— Сегодня, как и в предыдущей игре, ничего не изменилось с точки зрения травмированных. Маммана начал тренироваться после травмы, у Нету — дисквалификация, Смольников только начинает тренироваться. Номинально у нас нет четырех защитников в распоряжении. Не стали рисковать здоровьем Мамманы и решили сыграть именно так с небольшими нюансами.
— Почему нет варианта с Анюковым справа и Набиуллиным слева? И второй вопрос: с чем связана смена флангов у Кузяева и Мака по сравнению с предыдущей игрой?
— Смена флангов связана с тем, что мы играли против команды, действующей по схеме в четыре защитника, и удобно тому же Маку обыгрывать с фланга под сильную ногу. Плюс ко всему, Роберт Сков требовал особенного внимания. Поэтому против него играл Кузяев, и Далер справился с задачей. Решили сделать так. Что касается схемы в четыре защитника, то ту линию обороны, которую вы назвали, сложно назвать атакующей с точки зрения работы флангов.
— С учетом первого места в группе, какой состав полетит в Прагу?
— У нас впереди еще два матча чемпионата России. Посмотрим, надеюсь, что количества футболистов, которые вернутся после травм, будет достаточно, чтобы сыграть хорошим составом. Может быть, дадим
— У Паредеса в течение всего матча не шли стандарты. Не было мысли отдать их
— Мысли такие бывают. Было много стандартов, особенно в первом тайме. К сожалению, не работали они так, как этого обычно мы хотим. Варианты были, ждали одного того, который пойдет. Что касается Паредеса, то ему с точки зрения здоровья было сложно, он чувствовал боль и не совсем ему было комфортно.
— Эрнани этой осенью не очень часто выходил на поле. Как оцениваете его последние игры в основе?
— Он играет два матча хорошо. Не хватает ему для уверенности забитого мяча. Практически в каждом матче у него появляются моменты, у него хорошо поставленный удар. Если брать желание, объем работы и игру на втором этаже, то я доволен тем, как он провел два матча.
— Почему Маркизио снова не играл с первых минут?
— Все впереди. Что касается игры, то этот состав отыграл хорошо прошлый матч.
— Сегодня после матча вы собрались в круг в центре поля. Это обычно случается до игры. О чем вы говорили и почему так произошло?
— Чтобы вас удивить — а то все время до матча же. Если серьезно, то тяжелая игра. Понимали, как много было травмированных и больных, как тяжело давалась игра с точки зрения эмоционального и физического состояния. Собрались, чтобы сказать друг другу пару слов. Иногда это важно и нужно.
— У вас есть
— Об этом даже не задумывались. Выдохнем и будем готовиться к «Арсеналу». О соперниках будем думать потом, тем более от нас мало что зависит. Все дело в жребии.
|Зенит
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Копенгаген
|Сергей Семак
|Столе Сольбаккен
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|8
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Славко Винчич (Словения)
|Боковой судья
|Андраж Ковачич (Словения)
|Боковой судья
|Роберто Понис (Словения)
|Боковой судья
|Томаж Кланчник (Словения)
|Боковой судья
|Раде Обренович (Словения)