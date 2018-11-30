Глеб: В матче с ПАОКом надо действовать от обороны, ждать свои моменты
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился мнением о матче с «Види» (2:0).
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился мнением о матче с «Види» (2:0).
— Как оцените состояние газона «Борисов-Арены»?
— Оно одинаково для двух команд. Мы были в равных условиях. Победили — значит, сильнее.
— Насколько адекватно играть в подобных условиях?
— Конечно, они неидеальны. Но мы имеем то, что имеем. Мы не в Испании — у нас климат более суровый. В любом случае такие условия для двух команды. Мы были сильнее.
— В матче с ПАОКом БАТЭ наверняка устроит ничья. Играть на ничью — нормально? Ведь это чревато.
— В любом случае сломя голову лететь мы не будем, чтобы не пропустить. Понимаем, что ПАОК будет играть дома. Болельщики их понесут вперед. А нам надо действовать от обороны, ждать свои моменты — а они обязательно будут. Греки эмоциональны: понесутся вперед, а тылы оголятся. Для нас главное использовать свои шансы, — передает слова футболиста корреспондент pressball.by Дмитрий Новик.
|Алексей Бага
|Марко Николич
|
|
|
|
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|17
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)