Глеб: В матче с ПАОКом надо действовать от обороны, ждать свои моменты

Источник: Reuters

— Как оцените состояние газона «Борисов-Арены»?

— Оно одинаково для двух команд. Мы были в равных условиях. Победили — значит, сильнее.

— Насколько адекватно играть в подобных условиях?

— Конечно, они неидеальны. Но мы имеем то, что имеем. Мы не в Испании — у нас климат более суровый. В любом случае такие условия для двух команды. Мы были сильнее.

— В матче с ПАОКом БАТЭ наверняка устроит ничья. Играть на ничью — нормально? Ведь это чревато.