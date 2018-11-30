Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
Динамо
Футбол. Зарубежный
22:30
Фортуна Д
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Сент-Этьен
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Кардифф Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Эйбар
Футбол. Еврокубки
29.11
Челси4
ПАОК0
Все события
Фоторепортажи
10Разгром «Реала», гол Роналду и другие события выходных
23Аленичев показал силу в Химках
12:09 (мск), источник: Прессбол

Глеб: В матче с ПАОКом надо действовать от обороны, ждать свои моменты

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился мнением о матче с «Види» (2:0).

Наверх
Источник: Reuters

— Как оцените состояние газона «Борисов-Арены»?

— Оно одинаково для двух команд. Мы были в равных условиях. Победили — значит, сильнее.

— Насколько адекватно играть в подобных условиях?

— Конечно, они неидеальны. Но мы имеем то, что имеем. Мы не в Испании — у нас климат более суровый. В любом случае такие условия для двух команды. Мы были сильнее.

— В матче с ПАОКом БАТЭ наверняка устроит ничья. Играть на ничью — нормально? Ведь это чревато.

— В любом случае сломя голову лететь мы не будем, чтобы не пропустить. Понимаем, что ПАОК будет играть дома. Болельщики их понесут вперед. А нам надо действовать от обороны, ждать свои моменты — а они обязательно будут. Греки эмоциональны: понесутся вперед, а тылы оголятся. Для нас главное использовать свои шансы, — передает слова футболиста корреспондент pressball.by Дмитрий Новик.

БАТЭ 2:0
Первый тайм: 1:0
Види
29.11.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа L Борисов-Арена
Главные тренеры
Алексей Бага Марко Николич
Голы
22′ Николай Сигневич (И. Стасевич) 13
85′ Мирко Иванич (М. Скавыш) 10
Составы
Денис Щербицкий 48
Александр Филипович 4
Захар Волков 23
Станислав Драгун 8
Мирко Иванич 10
Алексей Риос 17
Дмитрий Бага 25
65′ Николай Сигневич 13
39′ 45′ Егор Филипенко 21
Денис Поляков 33
49′ 66′ Александр Глеб 11
Максим Скавыш 15
89′ Игорь Стасевич (к) 22
Михаил Гордейчук 62
74 Адам Ковачик
3 Паулу Винисиус 76′
5 Аттила Фиола
22 Яник Тавареш Стопира
23 Роланд Юхас (к)
8 Анел Хаджич
77 Георгий Миланов
44 Марко Шчепович
11 Лоик Него 67′
10 Иштван Ковач
9 Саболч Хусти 74′
19 Бобан Николов
17 Мате Паткаи 64′
15 Армин Ходжич
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 4
17 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Это как русская зима для Гитлера". Венгры умерили пыл после 0:2 от БАТЭ в Лиге Европы
Победили "Види". Если БАТЭ выиграет и у ПАОКа — выйдет в плей-офф Лиги Европы
Фанат напал на Глушакова, «Спартак» снова проиграл «Рапиду»
Джеррард дал шанс «Спартаку». Обзор матчей Лиги Европы
Без Шипулина интереснее. Почему нужно смотреть этап в Поклюке
«Тампа» обыграла «Баффало», Кучеров стал второй звездой матча
ЦСКА разгадал тайны мадридского двора в Евролиге
Гол Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Миннесоту»
В шаге от пропасти: кто не пустит Медведеву в Европу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь