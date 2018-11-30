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01:58 (мск), источник: Vesti.kz

Результат матча соперников не помог «Астане» досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы

Чешский «Яблонец» проиграл французскому «Ренну» в домашнем матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра пятого тура группы К завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Автором единственного гола на 55-й минуте стал полузащитник «Ренна» Клеман Гренье.

В другой встрече пятого тура группы К «Астана» на своем поле проиграла киевскому «Динамо» — 0:1.

Набрав 11 очков, «Динамо» гарантировало себе первое место в группе и путевку в 1/16 финала ЛЕ. Вторую строчку с восемью баллами занимает «Астана», далее с шестью очками идет «Ренн», а «Яблонец», у которого два балла, замыкает таблицу и лишился шансов на евровесну.

Групповой раунд завершится 12 декабря. В этот день «Астана» отправится в гости к «Ренну», а «Динамо» дома примет «Яблонец». Для выхода в плей-офф казахстанский клуб устроит и ничья.

Яблонец 0:1
Первый тайм: 0:0
Ренн
29.11.2018, 23:00 Групповой турнир: Группа K Strelnice
Главные тренеры
Петр Рада Сабри Лямуши
Голы
8 Клеман Гренье (И. Сарр) 55′
Составы
Властимил Грубы 30
Давид Говорка 2
Матей Ганоусек 5
Давид Лисхка 13
Томаш Голеш 26
83′ Якуб Поважанец 7
Михал Травник 10
Войтех Кубиста 27
Мартин Долежал 15
53′ 63′ Эдуард Соболь 21
Милош Кратохвил 6
82′ Томаш Хюбшман (к) 3
Ян Храмоста 19
40 Томаш Коубек
2 Мехди Зеффан
3 Дамьен Да Силва
4 Эдсон Мексер
27 Амари Траоре
6 Якоб Юханссон 80′
12 Джеймс Леа Силики
21 Бенжамен Андре (к) 34′
7 Исмаила Сарр 89′
23 Адриен Юну
8 Клеман Гренье 77′
18 Атем Бен Арфа
14 Бенжамен Буриго 63′
11 М`Бай Ньянг 65′
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 3
7 Угловые 2
8 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Тиагу Мартинш (Португалия)
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