Результат матча соперников не помог «Астане» досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы

Игра пятого тура группы К завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Автором единственного гола на 55-й минуте стал полузащитник «Ренна» Клеман Гренье.

В другой встрече пятого тура группы К «Астана» на своем поле проиграла киевскому «Динамо» — 0:1.

Набрав 11 очков, «Динамо» гарантировало себе первое место в группе и путевку в 1/16 финала ЛЕ. Вторую строчку с восемью баллами занимает «Астана», далее с шестью очками идет «Ренн», а «Яблонец», у которого два балла, замыкает таблицу и лишился шансов на евровесну.