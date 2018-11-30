Что нужно «Астане» для выхода в плей-офф Лиги Европы

Даже после поражения «Астаны» от украинского «Динамо» (0:1) расклад был таким, что, если «Ренн» проигрывает «Яблонцу» или играет с ним вничью, это выводит казахстанский клуб из группы. Теперь же ситуация усложнилась, однако она по-прежнему в пользу «Астаны»: в заключительном, шестом туре, казахстанцы сыграют с «Ренном» дома.