Что нужно «Астане» для выхода в плей-офф Лиги Европы

Даже после поражения «Астаны» от украинского «Динамо» (0:1) расклад был таким, что, если «Ренн» проигрывает «Яблонцу» или играет с ним вничью, это выводит казахстанский клуб из группы. Теперь же ситуация усложнилась, однако она по-прежнему в пользу «Астаны»: в заключительном, шестом туре, казахстанцы сыграют с «Ренном» дома.
Для попадания в плей-офф «Астане» достаточно ничьей. Если же победит «Ренн», то именно он, а не «Астана», станет вторым участником плей-офф из группы К.
Актуальное положение команд в этом квартете таково: «Динамо» — 11 очков, «Астана» — 8, «Ренн» — 6, «Яблонец» — 2.
Матч «Астана» — «Ренн» состоится 13 декабря.