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12:19 (мск), источник: Sports.kz

Что нужно «Астане» для выхода в плей-офф Лиги Европы

Французский «Ренн» в гостях обыграл чешский «Яблонец» (1:0) и помешал «Астане» досрочно гарантировать себе участие в плей-офф Лиги Европы, сообщает Sports.kz.

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Источник: Reuters

Даже после поражения «Астаны» от украинского «Динамо» (0:1) расклад был таким, что, если «Ренн» проигрывает «Яблонцу» или играет с ним вничью, это выводит казахстанский клуб из группы. Теперь же ситуация усложнилась, однако она по-прежнему в пользу «Астаны»: в заключительном, шестом туре, казахстанцы сыграют с «Ренном» дома.

Для попадания в плей-офф «Астане» достаточно ничьей. Если же победит «Ренн», то именно он, а не «Астана», станет вторым участником плей-офф из группы К.

Актуальное положение команд в этом квартете таково: «Динамо» — 11 очков, «Астана» — 8, «Ренн» — 6, «Яблонец» — 2.

Матч «Астана» — «Ренн» состоится 13 декабря.

Астана 0:1
Первый тайм: 0:1
Динамо К
29.11.2018, 18:50 Групповой турнир: Группа K Astana Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян Александр Хацкевич
Голы
7 Беньямин Вербич (В. Цыганков) 29′
Составы
Ненад Ерич (к) 1
Антонио Рукавина 2
Марин Аничич 5
32′ Евгений Постников 44
87′ Ласло Кляйнхайслер 6
Иван Маевский 18
Марин Томасов 14
Роман Муртазаев 45
58′ Ришард Алмейда 20
Серикжан Мужиков 7
75′ Бактиер Зайнутдинов 19
Дмитрий Шомко 77
62′ Жуниор Кабананга 30
Рангело Янга 32
71 Денис Бойко
16 Виталий Миколенко
17 Сидклей
26 Никита Бурда
44 Тамаш Кадар
94 Томаш Кендзера
6 Че Че 90′
8 Владимир Шепелев
10 Николай Шапаренко 64′
19 Денис Гармаш 90+3′
7 Беньямин Вербич 76′
5 Сергей Сидорчук
15 Виктор Цыганков (к) 84′
9 Николай Морозюк
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
0 Угловые 2
16 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Иван Бебек (Хорватия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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