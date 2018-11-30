«Стандард» обыграл «Севилью» в Лиге Европы и сохранил шансы на выход из группы

Встреча проходила на стадионе «Морис Дюфран — Склессен» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В составе победителей единственный мяч на свой счёт записал малийский полузащитник Мусса Дженепо, который отличился на 62-й минуте после результативной передачи от бывшего хавбека «Анжи» Мехди Карселы-Гонсалеса. С 68-й минуты «Севилья» играла вдесятером после того, как Пабло Сарабия получил красную карточку.
Таким образом, «Стандард» сохранил шансы побороться с «Краснодаром» или «Севильей» за выход из группы в заключительном туре.
Турнирное положение в группе J после 5 туров: 1. «Краснодар» — 12 очков; 2. «Севилья» — 9; 3. «Стандард» — 9; 4. «Акхисар Беледиеспор» — 0.