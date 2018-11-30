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02:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Стандард» обыграл «Севилью» в Лиге Европы и сохранил шансы на выход из группы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы бельгийский «Стандард» принимал испанскую «Севилью».

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Встреча проходила на стадионе «Морис Дюфран — Склессен» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В составе победителей единственный мяч на свой счёт записал малийский полузащитник Мусса Дженепо, который отличился на 62-й минуте после результативной передачи от бывшего хавбека «Анжи» Мехди Карселы-Гонсалеса. С 68-й минуты «Севилья» играла вдесятером после того, как Пабло Сарабия получил красную карточку.

Таким образом, «Стандард» сохранил шансы побороться с «Краснодаром» или «Севильей» за выход из группы в заключительном туре.

Турнирное положение в группе J после 5 туров: 1. «Краснодар» — 12 очков; 2. «Севилья» — 9; 3. «Стандард» — 9; 4. «Акхисар Беледиеспор» — 0.

Стандард Л 1:0
Первый тайм: 0:0
Севилья
29.11.2018, 23:00 Групповой турнир: Группа J Maurice Dufrasne (Sclessin)
Главные тренеры
Мишель Прюдомм Пабло Мачин
Голы
62′ Мусса Дженепо (М. Карсела-Гонсалес) 19
Составы
90+5′ Гильермо Очоа 13
Зиньо Ванхейсден 3
Коллинс Фай 32
45′ Кристиан Луйиндама 26
Костас Лаифис 34
Гойко Цимирот 8
Самюэль Бастьен 28
59′ Мусса Дженепо 19
85′ Мехди Карсела-Гонсалес 10
Максим Лестьенн 22
43′ Поль-Жозе Мпоку (к) 40
Рэзван Марин 18
65′ Рено Эмон 9
72′ Орланду Са 70
1 Томаш Вацлик
4 Симон Кьер
6 Даниэл Каррису (к)
25 Габриэль Меркадо
7 Роке Меса 39′
10 Эвер Банега 33′
9 Виссам Бен Йеддер
21 Квинси Промес
23 Гильерме Арана 85′
14 Луис Муриэль
22 Франко Васкес 76′ 55′
12 Андре Силва
11 Парреу Алейш Видаль 52′
17 Пабло Сарабия 64′ 68′
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 3
22 Фолы 15
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Даниэль Зиберт (Германия)
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