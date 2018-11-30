«Стандард» обыграл «Севилью» в Лиге Европы и сохранил шансы на выход из группы

В составе победителей единственный мяч на свой счёт записал малийский полузащитник Мусса Дженепо, который отличился на 62-й минуте после результативной передачи от бывшего хавбека «Анжи» Мехди Карселы-Гонсалеса. С 68-й минуты «Севилья» играла вдесятером после того, как Пабло Сарабия получил красную карточку.