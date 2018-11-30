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02:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Рейнджерс» и «Вильярреал» сыграли вничью в Лиге Европы

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Шотландский футбольный клуб «Рейнджерс» и испанский «Вильярреал» разошлись миром в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

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Встреча группы G, одной из команд которой является московский «Спартак», состоялась в Глазго и завершилась со счетом 0:0. Хозяева играли в меньшинстве весь второй тайм после удаления Даниэла Кандеяша на 45-й минуте.

Положение команд перед заключительным туром: «Вильярреал» — 7 очков, «Рапид» (Австрия) — 7, «Рейнджерс» — 6, «Спартак» — 5. Все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. В заключительном туре 13 декабря «Спартак» сыграет в гостях с «Вильярреалом», «Рапид» примет «Рейнджерс».

Рейнджерс 0:0
Первый тайм: 0:0
Вильярреал
29.11.2018, 23:00 Групповой турнир: Группа G Ibrox Stadium
Главные тренеры
Стивен Джеррард Хавьер Кальеха
Составы
Алан Макгрегор 1
Джеймс Таверньер (к) 2
Коннор Голдсон 6
90′ Джонатон Флэнаган 15
Джо Уорралл 34
Райан Джэк 8
36′ 45+1′ Даниэл Кандеяш 21
Скотт Эрфилд 37
90+5′ Гленн Миддлтон 40
90′ Лассана Кулибали 23
Росс Маккрори 17
78′ Альфредо Морелос 20
Кайл Лафферти 38
13 Морено Андрес Фернандес
2 Перес Марио Гаспар (к) 35′
3 Соберон Альваро Гонсалес 90+1′
4 Рамиро Фунес Мори
11 Коста Хорда Хауме
5 Сантьяго Касерес
28 Мануэль Морланес
17 Карл Токо-Экамби
8 Пабло Форнальс 74′
30 Самуэль Чиквуэзе
14 Мануэль Тригерос 62′
19 Санти Касорла
9 Карлос Бакка 62′
7 Херард Морено
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 16
2 Удары в створ 4
4 Угловые 7
15 Фолы 14
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Матей Юг (Словения)
Обозначения
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Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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