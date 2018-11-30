«Рейнджерс» и «Вильярреал» сыграли вничью в Лиге Европы
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Шотландский футбольный клуб «Рейнджерс» и испанский «Вильярреал» разошлись миром в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Шотландский футбольный клуб «Рейнджерс» и испанский «Вильярреал» разошлись миром в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Встреча группы G, одной из команд которой является московский «Спартак», состоялась в Глазго и завершилась со счетом 0:0. Хозяева играли в меньшинстве весь второй тайм после удаления Даниэла Кандеяша на 45-й минуте.
Положение команд перед заключительным туром: «Вильярреал» — 7 очков, «Рапид» (Австрия) — 7, «Рейнджерс» — 6, «Спартак» — 5. Все команды сохраняют шансы на выход в
|Рейнджерс
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0:0
Первый тайм: 0:0
|Вильярреал
|Стивен Джеррард
|Хавьер Кальеха
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|16
|2
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|7
|15
|Фолы
|14
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Матей Юг (Словения)