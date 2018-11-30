«Челси» одержал пятую победу подряд в Лиге Европы, разгромив ПАОК

Встреча пятого тура группы L, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Оливье Жиру (27 и 37-я минуты), по разу отличились Каллум Хадсон-Одои (60) и Альваро Мората (78). Защитник гостей Евгений Хачериди был удален с поля на 7-й минуте.