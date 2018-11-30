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02:01 (мск), источник: Р-Спорт

«Челси» одержал пятую победу подряд в Лиге Европы, разгромив ПАОК

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лондонский «Челси» выиграл пятый матч подряд на групповом этапе футбольной Лиги Европы, разгромив греческий ПАОК.

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Встреча пятого тура группы L, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Оливье Жиру (27 и 37-я минуты), по разу отличились Каллум Хадсон-Одои (60) и Альваро Мората (78). Защитник гостей Евгений Хачериди был удален с поля на 7-й минуте.

«Челси» (15 очков) ранее досрочно завоевал путевку в плей-офф турнира, на счету белорусского БАТЭ и венгерского «МОЛ Види» по 6 баллов, у ПАОКа — 3.

В группе I норвежский «Сарпсборг» дома уступил турецкому «Бешикташу» — 2:3, ворота хозяев защищал российский голкипер Александр Васютин. В параллельном матче группы шведский «Мальме» и бельгийский «Генк» сыграли вничью — 2:2.

Положение команд перед последним туром: «Генк» — 8 очков, «Бешикташ» — 7, «Мальме» — 6, «Сарпсборг» — 5.

Результаты других матчей дня:

группа H.

«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) — «Марсель» (Франция) — 4:0,

«Аполллон» (Кипр) — «Лацио» (Италия) — 2:0.

Положение команд: «Айнтрахт» — 15 очков, «Лацио» — 9, «Аполлон» — 4, «Марсель» — 1.

группа K:

«Яблонец» (Чехия) — «Ренн» (Франция) — 0:1.

Положение команд: «Динамо» (Киев, Украина) — 11 очков, «Астана» (Казахстан) — 8, «Ренн» — 6, «Яблонец» — 2.

Челси 4:0
Первый тайм: 2:0
ПАОК
29.11.2018, 23:00 Групповой турнир: Группа L Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио Сарри Рэзван Луческу
Голы
27′ Оливье Жиру (Р. Педро) 18
37′ Оливье Жиру (С. Фабрегас) 18
60′ Каллум Хадсон-Одои (С. Фабрегас) 70
78′ Альваро Мората (К. Хадсон-Одои) 29
Составы
Кепа Аррисабалага 1
54′ Гэри Кэйхилл (к) 24
Андреас Кристенсен 27
Эмерсон 33
Сеск Фабрегас 4
Росс Баркли 8
Рубен Лофтус-Чик 12
Каллум Хадсон-Одои 70
63′ Давиде Дзаппакоста 21
Итен Ампаду 44
66′ Родригес Педро 11
Виллиан 22
75′ Оливье Жиру 18
Альваро Мората 29
31 Александрос Пасхалакис
3 Лео Матос
15 Хосе Анхель Креспо
20 Виейринья (к)
34 Евгений Хачериди 7′
19 Понтус Вернблум 50′
28 Евгений Шахов
98 Лео Жаба
7 Омар Эль-Каддури 75′
43 Фернанду Варела
8 Жозе да Силвейра Маурисиу 79′
77 Димитриос Пелкас 80′
9 Александр Прийович 45′
74 Амр Варда
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
29 Удары (всего) 8
10 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
12 Угловые 2
9 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кристо Тохвер (Эстония)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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