«Челси» одержал пятую победу подряд в Лиге Европы, разгромив ПАОК
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лондонский «Челси» выиграл пятый матч подряд на групповом этапе футбольной Лиги Европы, разгромив греческий ПАОК.
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лондонский «Челси» выиграл пятый матч подряд на групповом этапе футбольной Лиги Европы, разгромив греческий ПАОК.
Встреча пятого тура группы L, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Оливье Жиру (27 и 37-я минуты), по разу отличились Каллум
«Челси» (15 очков) ранее досрочно завоевал путевку в
В группе I норвежский «Сарпсборг» дома уступил турецкому «Бешикташу» — 2:3, ворота хозяев защищал российский голкипер Александр Васютин. В параллельном матче группы шведский «Мальме» и бельгийский «Генк» сыграли вничью — 2:2.
Положение команд перед последним туром: «Генк» — 8 очков, «Бешикташ» — 7, «Мальме» — 6, «Сарпсборг» — 5.
Результаты других матчей дня:
группа H.
«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) — «Марсель» (Франция) — 4:0,
«Аполллон» (Кипр) — «Лацио» (Италия) — 2:0.
Положение команд: «Айнтрахт» — 15 очков, «Лацио» — 9, «Аполлон» — 4, «Марсель» — 1.
группа K:
«Яблонец» (Чехия) — «Ренн» (Франция) — 0:1.
Положение команд: «Динамо» (Киев, Украина) — 11 очков, «Астана» (Казахстан) — 8, «Ренн» — 6, «Яблонец» — 2.
|Маурицио Сарри
|Рэзван Луческу
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|29
|Удары (всего)
|8
|10
|Удары в створ
|0
|1
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кристо Тохвер (Эстония)