Промес не помог «Краснодару», Джеррард дал шанс «Спартаку», Вагнер Лав спас «Бешикташ»
Представляем обзор главных событий 5-го тура группового раунда Лиги Европы, по итогам которого места в
Представляем обзор главных событий 5-го тура группового раунда Лиги Европы, по итогам которого места в
Группа С. «Зенит» — «Копенгаген» — 1:0 (Мак, 59).
«Бордо» — «Славия» П — 2:0 (Де Превиль, 49. Конде, 95).
Группа G. «Спартак» — «Рапид» В — 1:2 (Зе Луиш, 20 — Мерт Мюлдюр, 80. Шобесбергер, 90+1).
«Рейнджерс» — «Вильярреал» — 0:0.
Группа J. «Краснодар» — «Акхисар» — 2:1 (Газинский, 49. Ари, 57 — Сержинью, 24).
«Стандард» — «Севилья» — 1:0 (Дженепо, 62).
Так как «Зенит» самостоятельно решил стоявшую перед ним задачу, игра в Бордо не представляла для нас никакого интереса. В Краснодаре же так и не дождались подарка от «Севильи», в стартовом составе которой появился Квинси Промес. Андалусийцы упустили свои моменты еще в первом тайме. В частности, Васкес попал в перекладину, а после перерыва Дженепо принес «Стандарду» победу, сыграв в «стенку» с
Что до спартаковской группы, то проигравшие в четверг
Группа Е. «Ворскла» — «Арсенал» — 0:3 (Смит-Роу, 10. Рэмси, 27, с пенальти. Уиллок, 41).
«Карабах» — «Спортинг» — 1:6 (Зубир, 14 — Дост, 5, с пенальти. Бруну Фернандеш, 20, 75. Нани, 33. Диаби, 65, 82).
Матч «Ворсклы» и «Арсенала», который
Вслед за «Арсеналом» пропуск в
Группа В. «Зальцбург» — «Лейпциг» — 1:0 (Гульбрандсен, 74).
«Русенборг» — «Селтик» — 0:1 (Синклэйр, 42).
Полуфиналист предыдущего турнира «Зальцбург» в очередной раз доказал неслучайность собственных успехов, выиграв все пять матчей и снова одолев в принципиальном соперничестве «Лейпциг». Теперь немецким «быкам» остается верить в то, что уже не имеющие стимулов австрийцы выиграют в последнем туре в Глазго.
Это вполне реально, однако «Селтик» доказал, что в нужный момент способен на подвиг. «Кельты» до сегодняшнего дня никогда не побеждали на выезде в Лиге Европы, а в Кубке УЕФА в прошлый раз взяли верх в гостях в апреле 2003-го. Однако в морозной Норвегии долгожданный успех команде Брендана Роджерса принес Синклэйр, и теперь чемпиону Шотландии для выхода в 1/8 финала достаточно ничьей.
Группа F. «Милан» — «Дюделанж» — 5:2 (Кутроне, 21. Селвиу, 66, в свои ворота. Хакан Чалханоглу, 70. Шнелль, 78, в свои ворота. Борини, 81 — Штольц, 39. Тюрпель, 49).
«Бетис» — «Олимпиакос» П — 1:0 (Каналес, 39).
Команда Дженнаро Гаттузо выполнила
Точку в игре поставил Борини, который вышел на замену за 47 секунд до своего точного удара и стал автором самого быстрого гола джокеров в текущем турнире. Победа же «Бетиса» в параллельном матче не только открыла севильцам дорогу в
Группа L. «Челси» — ПАОК — 4:0 (Жиру, 27, 37.
БАТЭ — «Види» — 2:0 (Сигневич, 22. Иванич, 85).
Команда Маурицио Сарри после первого в сезоне поражения выместила зло на ПАОК. Особо преуспел в этом цепляющийся за любой шанс и отличившийся в третьем матче подряд Жиру. Но все внимание забрал себе Хадсон Одои, который сделал голевую передачу Морате, а до этого забил свой первый мяч на профессиональном уровне в 18 лет и 22 дня. Это самый юный гол в Лиге Европы за последние 9 лет.
Судьба второй путевки в
Группа D. «Фенербахче» — «Динамо» З — 0:0.
«Андерлехт» — «Спартак» Тр — 0:0.
Группа I. «Сарпсборг» — «Бешикташ» — 2:3 (Мухаммед, 1. Хейнц, 6 — Ленс, 62, 90. Вагнер Лав 66).
«Мальме» — «Генк» — 2:2 (Левицки, 65. Антонссон, 67 — Посуэло, 42. Пэйнтсил, 53).
Два турецких
Что касается «Бешикташа», то «орлам» едва не ощипали перья в Норвегии. Команды Шенола Гюнеша пропустила свой самый быстрый гол в Лиге Европы и тут же получила еще один удар. Может быть, стамбульцам стоило выпустить с первых минут Вагнера Лав, который сравнял счет во втором тайме? Избежали бы нервотрепки, хотя добытая «на флажке» победа подарила невероятные эмоции. Благодаря дублю Ленса в последнем туре в Стамбуле хозяевам достаточно будет сыграть вничью с «Мальме».
Группа А. «Байер» — «Лудогорец» — 1:1 (Вайзер, 85 — Марселинью, 69).
«Цюрих» — АЕК Л — 1:2 (Хелифи, 74 — Янну, 38. Тричковски, 85).
Группа Н. «Айнтрахт» Ф — «Марсель» — 4:0 (Йович, 1, 67. Луиз Густаву, 17, в свои ворота. Сарр, 62, в свои ворота).
«Аполлон» — «Лацио» — 2:0 (Фаупала, 31. Маркович, 82).
Группа К. «Астана» — «Динамо» К — 0:1 (Вербич, 29).
«Яблонец» — «Ренн» — 0:1 (Гренье, 55).