Промес не помог «Краснодару», Джеррард дал шанс «Спартаку», Вагнер Лав спас «Бешикташ»

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Герой Макгрегор

Группа С. «Зенит» — «Копенгаген» — 1:0 (Мак, 59).

«Бордо» — «Славия» П — 2:0 (Де Превиль, 49. Конде, 95).

Группа G. «Спартак» — «Рапид» В — 1:2 (Зе Луиш, 20 — Мерт Мюлдюр, 80. Шобесбергер, 90+1).

«Рейнджерс» — «Вильярреал» — 0:0.

Группа J. «Краснодар» — «Акхисар» — 2:1 (Газинский, 49. Ари, 57 — Сержинью, 24).

«Стандард» — «Севилья» — 1:0 (Дженепо, 62).

Так как «Зенит» самостоятельно решил стоявшую перед ним задачу, игра в Бордо не представляла для нас никакого интереса. В Краснодаре же так и не дождались подарка от «Севильи», в стартовом составе которой появился Квинси Промес. Андалусийцы упустили свои моменты еще в первом тайме. В частности, Васкес попал в перекладину, а после перерыва Дженепо принес «Стандарду» победу, сыграв в «стенку» с Карсела-Гонсалесом. Ожидаемый штурм так ни разу и не попавших в створ гостей свело на нет удаление лидера команды Сарабии.

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Что до спартаковской группы, то проигравшие в четверг красно-белые теперь могут сами решить свою судьбу. Для выхода в 1/8 финала команде Олега Кононова нужно победить на выезде «Вильярреал». Москвичи получили самый выгодный для себя расклад после нулевой ничьей «подводников» в Глазго, хотя гости целый тайм имели численное преимущество из-за удаления Кандеяша. Испанцев остановил блестяще сыгравший в воротах ветеран Макгрегор. Мяч побывал только в воротах гостей, однако игрок «Рейнджерс», успевший после попадания Таверньера в штангу на добивание, оказался в офсайде.

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18 матчей без поражений

Группа Е. «Ворскла» — «Арсенал» — 0:3 (Смит-Роу, 10. Рэмси, 27, с пенальти. Уиллок, 41).

«Карабах» — «Спортинг» — 1:6 (Зубир, 14 — Дост, 5, с пенальти. Бруну Фернандеш, 20, 75. Нани, 33. Диаби, 65, 82).

Матч «Ворсклы» и «Арсенала», который из-за введения в части областей Украины военного положения перенесли из Полтавы в Киев, «канониры» уверенно выиграли фактически вторым составом. Можно сказать, устроили смотр молодежи, хотя голы открывшего счет Смита-Роу уже привычное дело. Интересно, что больше одного мяча в еврокубках у лондонцев в 18-летнем возрасте в последний раз забивал еще Уолкотт. А яркая игра юниора — одна из слагаемых продлившейся до 18 матчей беспроигрышной серии подопечных Унаи Эмери.

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Вслед за «Арсеналом» пропуск в плей-офф оформил «Спортинг». Лиссабонцы, у которых блеснул оформивший ассистентский хет-трик Вендел, одержали самую крупную с 1986 года гостевую победу в еврокубках. О преимуществе «львов» лучше всего расскажет изящество, с которым оборону хозяев прошел ветеран Нани.

«Селтик» выиграл на заказ

Группа В. «Зальцбург» — «Лейпциг» — 1:0 (Гульбрандсен, 74).

«Русенборг» — «Селтик» — 0:1 (Синклэйр, 42).

Полуфиналист предыдущего турнира «Зальцбург» в очередной раз доказал неслучайность собственных успехов, выиграв все пять матчей и снова одолев в принципиальном соперничестве «Лейпциг». Теперь немецким «быкам» остается верить в то, что уже не имеющие стимулов австрийцы выиграют в последнем туре в Глазго.

Это вполне реально, однако «Селтик» доказал, что в нужный момент способен на подвиг. «Кельты» до сегодняшнего дня никогда не побеждали на выезде в Лиге Европы, а в Кубке УЕФА в прошлый раз взяли верх в гостях в апреле 2003-го. Однако в морозной Норвегии долгожданный успех команде Брендана Роджерса принес Синклэйр, и теперь чемпиону Шотландии для выхода в 1/8 финала достаточно ничьей.

«Милан» отменил чудо Люксембурга

Группа F. «Милан» — «Дюделанж» — 5:2 (Кутроне, 21. Селвиу, 66, в свои ворота. Хакан Чалханоглу, 70. Шнелль, 78, в свои ворота. Борини, 81 — Штольц, 39. Тюрпель, 49).

«Бетис» — «Олимпиакос» П — 1:0 (Каналес, 39).

Команда Дженнаро Гаттузо выполнила программу-минимум, хотя рисковала превратиться в посмешище для всей Европы. Еще на 66-й минуте красно-черные горели на «Сан-Сиро» синим пламенем, а любители сенсаций изучали биографии авторов голов «Дюделанжа», которые могли стать национальными героями. Однако концовку «Милан» провел так, что выиграл за явным преимуществом, а люксембуржцы забили еще дважды. Правда, в собственные ворота.

Точку в игре поставил Борини, который вышел на замену за 47 секунд до своего точного удара и стал автором самого быстрого гола джокеров в текущем турнире. Победа же «Бетиса» в параллельном матче не только открыла севильцам дорогу в плей-офф, но и оказалась на руку «Милану». В заключительном туре итальянцы играют в Пирее с «Олимпиакосом», который в первом круге они победили 3:1. Теперь их устроит даже минимальное поражение.

Новый герой «Стэмфорд Бридж»

Группа L. «Челси» — ПАОК — 4:0 (Жиру, 27, 37. Хадсон-Одои, 60. Мората, 78).

БАТЭ — «Види» — 2:0 (Сигневич, 22. Иванич, 85).

Команда Маурицио Сарри после первого в сезоне поражения выместила зло на ПАОК. Особо преуспел в этом цепляющийся за любой шанс и отличившийся в третьем матче подряд Жиру. Но все внимание забрал себе Хадсон Одои, который сделал голевую передачу Морате, а до этого забил свой первый мяч на профессиональном уровне в 18 лет и 22 дня. Это самый юный гол в Лиге Европы за последние 9 лет.

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Судьба второй путевки в плей-офф решится в заключительном туре. Серьезную заявку на нее сделал БАТЭ, во второй раз обыгравший «Види». Трудно поверить, что венгры победят «Челси», и теперь белорусам нужно не проиграть ПАОК, ведь теоретически сразу три клуба могут набрать по 6 очков, и тогда предстоят сложные подсчеты.

Ничья в пользу «Фенера» и волевая победа «Бешикташа»

Группа D. «Фенербахче» — «Динамо» З — 0:0.

«Андерлехт» — «Спартак» Тр — 0:0.

Группа I. «Сарпсборг» — «Бешикташ» — 2:3 (Мухаммед, 1. Хейнц, 6 — Ленс, 62, 90. Вагнер Лав 66).

«Мальме» — «Генк» — 2:2 (Левицки, 65. Антонссон, 67 — Посуэло, 42. Пэйнтсил, 53).

Два турецких топ-клуба с хорошо знакомыми нам футболистами в составе успешно справились со своими задачами, хотя пребывающий в кризисе «Фенербахче» довольствовался нулевой ничьей с не имевшим турнирной мотивации загребским «Динамо». Однако «канарейки», за которых сыграли Нойштедтер, Шкртел и Вальбуэна, вышли из группы благодаря нулевой ничьей конкурентов.

Что касается «Бешикташа», то «орлам» едва не ощипали перья в Норвегии. Команды Шенола Гюнеша пропустила свой самый быстрый гол в Лиге Европы и тут же получила еще один удар. Может быть, стамбульцам стоило выпустить с первых минут Вагнера Лав, который сравнял счет во втором тайме? Избежали бы нервотрепки, хотя добытая «на флажке» победа подарила невероятные эмоции. Благодаря дублю Ленса в последнем туре в Стамбуле хозяевам достаточно будет сыграть вничью с «Мальме».

Группа А. «Байер» — «Лудогорец» — 1:1 (Вайзер, 85 — Марселинью, 69).

«Цюрих» — АЕК Л — 1:2 (Хелифи, 74 — Янну, 38. Тричковски, 85).

Группа Н. «Айнтрахт» Ф — «Марсель» — 4:0 (Йович, 1, 67. Луиз Густаву, 17, в свои ворота. Сарр, 62, в свои ворота).

«Аполлон» — «Лацио» — 2:0 (Фаупала, 31. Маркович, 82).