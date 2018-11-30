Капитан «Динамо» о матче с «Астаной»: Сегодня нам повезло
Капитан киевского «Динамо» Виктор Цыганков подвел итоги встречи с «Астаной» (1:0) в 5-м туре Лиги Европы, передает Prosports.kz со ссылкой на dynamo.kiev.ua.
Капитан киевского «Динамо» Виктор Цыганков подвел итоги встречи с «Астаной» (1:0) в 5-м туре Лиги Европы, передает Prosports.kz со ссылкой на dynamo.kiev.ua.
«Сегодня нам больше повезло,
|Григорий Бабаян
|Александр Хацкевич
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Иван Бебек (Хорватия)