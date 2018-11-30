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14:11 (мск), источник: Prosports.kz

Капитан «Динамо» о матче с «Астаной»: Сегодня нам повезло

Капитан киевского «Динамо» Виктор Цыганков подвел итоги встречи с «Астаной» (1:0) в 5-м туре Лиги Европы, передает Prosports.kz со ссылкой на dynamo.kiev.ua.

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Источник: AFP 2018

«Сегодня нам больше повезло, все-таки у “Астаны” были моменты, могли они забивать. Но самое главное, что свой мяч мы забили и не пропустили. И выиграли», — сказал Виктор в эфире телеканала «Футбол 1».

Астана 0:1
Первый тайм: 0:1
Динамо К
29.11.2018, 18:50 Групповой турнир: Группа K Astana Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян Александр Хацкевич
Голы
7 Беньямин Вербич (В. Цыганков) 29′
Составы
Ненад Ерич (к) 1
Антонио Рукавина 2
Марин Аничич 5
32′ Евгений Постников 44
87′ Ласло Кляйнхайслер 6
Иван Маевский 18
Марин Томасов 14
Роман Муртазаев 45
58′ Ришард Алмейда 20
Серикжан Мужиков 7
75′ Бактиер Зайнутдинов 19
Дмитрий Шомко 77
62′ Жуниор Кабананга 30
Рангело Янга 32
71 Денис Бойко
16 Виталий Миколенко
17 Сидклей
26 Никита Бурда
44 Тамаш Кадар
94 Томаш Кендзера
6 Че Че 90′
8 Владимир Шепелев
10 Николай Шапаренко 64′
19 Денис Гармаш 90+3′
7 Беньямин Вербич 76′
5 Сергей Сидорчук
15 Виктор Цыганков (к) 84′
9 Николай Морозюк
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
0 Угловые 2
16 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Иван Бебек (Хорватия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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