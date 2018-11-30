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11:54 (мск), источник: Прессбол

«Это как русская зима для Гитлера». Венгры умерили пыл после 0:2 от БАТЭ в Лиге Европы

Мадьяры — не первые, кто замерз в Печах. Марко Николич, Оттило Фиоло, Пауло Винисиус и болельщики гостей итожат поражение в Борисове.

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Источник: Reuters

Главный тренер «Види» Марко Николич в интервью nemzetisport.hu заявил, что уверен в проходе в нокаут-раунд, несмотря на поражение.

— К сожалению, мы были наивны. В то же время не смогли сработать умнее, когда оказались в положении отстающих. Могу лишь повторить: в этом матче доминировала борьба, а не футбол. Один гол — с углового, второй — с контратаки. Между ними у нас были хорошие моменты. К сожалению, соперники сумели выкинуть лишнее из головы под давлением, а мы нет.

Когда мы вышли в групповой этап, я обещал, что будем сражаться до последнего вздоха. У белорусов, как и у нас, шесть очков. Мы по-прежнему изо всех сил будем стараться составить конкуренцию «Челси», есть еще две недели. Перед финальным раундом у нас остается шанс на плей-офф, и этим я доволен. И я считаю, что дальше пройдем именно мы.

Защитник Оттило Фиоло готовится к подвигу

— Не рассчитывали, что так проведем первые полчаса, что так рано пропустим. С нашей защитой был непорядок: не могли правильно выстроиться, ничего не работало. Хозяева превзошли нас из-за того, что мы не сумели сыграть так, как запланировали. В матче с «Челси» необходим подвиг.

Пауло Винисиус посетовал на обстоятельства.

Мы провели очень тяжелую встречу: нелегко было действовать на промерзшем поле. Я думаю, рефери мог принять более правильные решения в определенных игровых ситуациях. На этом газоне белорусы выглядели гораздо сильнее, они лучше к нему приспособлены. У нас есть еще один матч, сделаем все возможное, чтобы продолжить мечтать.

Форум nemzetisport.hu:

— БАТЭ был лучше, потому что играл в футбол, а мы… Одно слово — лысый мастер (о Марко Николиче. — Прим.). Это не тренер, он рассчитывает исключительно на везение. Защита, говорите, не работала? Так, а кто должен был ее наладить?

— Николичу нужно было заплатить судье. Ах да, это же не чемпионат Венгрии…

— Значит, газон был мерзлым или вязким? Или игроки «Види» показали себя конкретно отмороженными?

— Они знали, насколько это важно для БАТЭ! Они знали, что пришло время нанести ответный удар за многие поражения. Но они просто теряются… «Види» не заслуживает того, чтобы идти дальше!

— БАТЭ бесцеремонно разобрался с «Види», который уже много лет пользуется крупнейшей государственной и другой футбольной поддержкой среди венгерских команд. Вот и все.

— Игроки «Види» выглядят слабаками на фоне «великолепного» БАТЭ, настолько они хороши…

Официальный форум «Види»:

— Я уверен, мы никуда не пройдем! С первой и до последней минуты я видел, что игроки БАТЭ читают нас, а мы в ужасе и сбиты с толку.

— Тут было все. Все сделали что могли… и теперь все кончено. Не помню, чтобы наша защита еще когда-либо была столь шаткой. Это было как русская зима для Гитлера — мы облажались. Конечно, погода — не единственная причина, но она сыграла свою роль. Дело не в том, что БАТЭ намного сильнее нас или ПАОК — все решили нюансы подготовки. Проход в следующий раунд будет чудом.

— Команду загнало в яму нынешнее руководство. Думаю, что многие люди тайно поддерживали БАТЭ этим вечером.

— Как же холодно здесь, в Борисове. Парней заморозили. Тогда с «Челси» будет лучше.

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БАТЭ 2:0
Первый тайм: 1:0
Види
29.11.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа L Борисов-Арена
Главные тренеры
Алексей Бага Марко Николич
Голы
22′ Николай Сигневич (И. Стасевич) 13
85′ Мирко Иванич (М. Скавыш) 10
Составы
Денис Щербицкий 48
Александр Филипович 4
Захар Волков 23
Станислав Драгун 8
Мирко Иванич 10
Алексей Риос 17
Дмитрий Бага 25
65′ Николай Сигневич 13
39′ 45′ Егор Филипенко 21
Денис Поляков 33
49′ 66′ Александр Глеб 11
Максим Скавыш 15
89′ Игорь Стасевич (к) 22
Михаил Гордейчук 62
74 Адам Ковачик
3 Паулу Винисиус 76′
5 Аттила Фиола
22 Яник Тавареш Стопира
23 Роланд Юхас (к)
8 Анел Хаджич
77 Георгий Миланов
44 Марко Шчепович
11 Лоик Него 67′
10 Иштван Ковач
9 Саболч Хусти 74′
19 Бобан Николов
17 Мате Паткаи 64′
15 Армин Ходжич
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 4
17 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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