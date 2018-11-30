«Это как русская зима для Гитлера». Венгры умерили пыл после 0:2 от БАТЭ в Лиге Европы

Главный тренер «Види» Марко Николич в интервью nemzetisport.hu заявил, что уверен в проходе в нокаут-раунд, несмотря на поражение. — К сожалению, мы были наивны. В то же время не смогли сработать умнее, когда оказались в положении отстающих. Могу лишь повторить: в этом матче доминировала борьба, а не футбол. Один гол — с углового, второй — с контратаки. Между ними у нас были хорошие моменты. К сожалению, соперники сумели выкинуть лишнее из головы под давлением, а мы нет. Когда мы вышли в групповой этап, я обещал, что будем сражаться до последнего вздоха. У белорусов, как и у нас, шесть очков. Мы по-прежнему изо всех сил будем стараться составить конкуренцию «Челси», есть еще две недели. Перед финальным раундом у нас остается шанс на плей-офф, и этим я доволен. И я считаю, что дальше пройдем именно мы.

Форум nemzetisport.hu:



— БАТЭ был лучше, потому что играл в футбол, а мы… Одно слово — лысый мастер (о Марко Николиче. — Прим.). Это не тренер, он рассчитывает исключительно на везение. Защита, говорите, не работала? Так, а кто должен был ее наладить?



— Николичу нужно было заплатить судье. Ах да, это же не чемпионат Венгрии…



— Значит, газон был мерзлым или вязким? Или игроки «Види» показали себя конкретно отмороженными?



— Они знали, насколько это важно для БАТЭ! Они знали, что пришло время нанести ответный удар за многие поражения. Но они просто теряются… «Види» не заслуживает того, чтобы идти дальше!



— БАТЭ бесцеремонно разобрался с «Види», который уже много лет пользуется крупнейшей государственной и другой футбольной поддержкой среди венгерских команд. Вот и все.



— Игроки «Види» выглядят слабаками на фоне «великолепного» БАТЭ, настолько они хороши…



Официальный форум «Види»:



— Я уверен, мы никуда не пройдем! С первой и до последней минуты я видел, что игроки БАТЭ читают нас, а мы в ужасе и сбиты с толку.



— Тут было все. Все сделали что могли… и теперь все кончено. Не помню, чтобы наша защита еще когда-либо была столь шаткой. Это было как русская зима для Гитлера — мы облажались. Конечно, погода — не единственная причина, но она сыграла свою роль. Дело не в том, что БАТЭ намного сильнее нас или ПАОК — все решили нюансы подготовки. Проход в следующий раунд будет чудом.



— Команду загнало в яму нынешнее руководство. Думаю, что многие люди тайно поддерживали БАТЭ этим вечером.



— Как же холодно здесь, в Борисове. Парней заморозили. Тогда с «Челси» будет лучше.