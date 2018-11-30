Главный тренер «Види» Марко Николич: Я считаю, что дальше пройдем мы

— К сожалению, мы были наивны. В то же время не смогли сработать умнее, когда оказались в положении отстающих. Могу лишь повторить: в этом матче доминировала борьба, а не футбол. Один гол — с углового, второй — с контратаки. Между ними у нас были хорошие моменты. К сожалению, соперники сумели выкинуть лишнее из головы под давлением, а мы нет.

Когда мы вышли в групповой этап, я обещал, что будем сражаться до последнего вздоха. У белорусов, как и у нас, шесть очков. Мы по-прежнему изо всех сил будем стараться составить конкуренцию «Челси», есть еще две недели. Перед финальным раундом у нас остается шанс на плей-офф, и этим я доволен. И я считаю, что дальше пройдем именно мы, — приводит мнение тренера nemzetisport.hu.