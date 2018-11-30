Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
Динамо
Футбол. Зарубежный
22:30
Фортуна Д
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Сент-Этьен
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Кардифф Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Эйбар
Футбол. Еврокубки
29.11
Челси4
ПАОК0
Все события
Фоторепортажи
10Разгром «Реала», гол Роналду и другие события выходных
23Аленичев показал силу в Химках
12:13 (мск), источник: Прессбол

Главный тренер «Види» Марко Николич: Я считаю, что дальше пройдем мы

Главный тренер венгерского «Види» Марко Николич заявил, что уверен в выходе своей команды в плей-офф Лиги Европы, несмотря на поражение от БАТЭ (0:2).

Наверх
Источник: Reuters

— К сожалению, мы были наивны. В то же время не смогли сработать умнее, когда оказались в положении отстающих. Могу лишь повторить: в этом матче доминировала борьба, а не футбол. Один гол — с углового, второй — с контратаки. Между ними у нас были хорошие моменты. К сожалению, соперники сумели выкинуть лишнее из головы под давлением, а мы нет.

Когда мы вышли в групповой этап, я обещал, что будем сражаться до последнего вздоха. У белорусов, как и у нас, шесть очков. Мы по-прежнему изо всех сил будем стараться составить конкуренцию «Челси», есть еще две недели. Перед финальным раундом у нас остается шанс на плей-офф, и этим я доволен. И я считаю, что дальше пройдем именно мы, — приводит мнение тренера nemzetisport.hu.

БАТЭ 2:0
Первый тайм: 1:0
Види
29.11.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа L Борисов-Арена
Главные тренеры
Алексей Бага Марко Николич
Голы
22′ Николай Сигневич (И. Стасевич) 13
85′ Мирко Иванич (М. Скавыш) 10
Составы
Денис Щербицкий 48
Александр Филипович 4
Захар Волков 23
Станислав Драгун 8
Мирко Иванич 10
Алексей Риос 17
Дмитрий Бага 25
65′ Николай Сигневич 13
39′ 45′ Егор Филипенко 21
Денис Поляков 33
49′ 66′ Александр Глеб 11
Максим Скавыш 15
89′ Игорь Стасевич (к) 22
Михаил Гордейчук 62
74 Адам Ковачик
3 Паулу Винисиус 76′
5 Аттила Фиола
22 Яник Тавареш Стопира
23 Роланд Юхас (к)
8 Анел Хаджич
77 Георгий Миланов
44 Марко Шчепович
11 Лоик Него 67′
10 Иштван Ковач
9 Саболч Хусти 74′
19 Бобан Николов
17 Мате Паткаи 64′
15 Армин Ходжич
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 4
17 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Это как русская зима для Гитлера". Венгры умерили пыл после 0:2 от БАТЭ в Лиге Европы
Победили "Види". Если БАТЭ выиграет и у ПАОКа — выйдет в плей-офф Лиги Европы
Фанат напал на Глушакова, «Спартак» снова проиграл «Рапиду»
Джеррард дал шанс «Спартаку». Обзор матчей Лиги Европы
Без Шипулина интереснее. Почему нужно смотреть этап в Поклюке
«Тампа» обыграла «Баффало», Кучеров стал второй звездой матча
ЦСКА разгадал тайны мадридского двора в Евролиге
Гол Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Миннесоту»
В шаге от пропасти: кто не пустит Медведеву в Европу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь