Болельщика, напавшего на Глушакова, арестовали на 10 суток
Мирослав Голунов, выбежавший на поле во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Рапид» (1:2), был арестован на 10 суток.
Мирослав Голунов, выбежавший на поле во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Рапид» (1:2), был арестован на 10 суток.
Болельщик подбежал к капитану «Спартака» Денису Глушакову и устроил перепалку с футболистом. После этого его увели с поля фанаты, а в ситуацию были вынуждены вмешаться другие игроки московского клуба.
«Приговор вынесен. Я арестован на 10 суток. А также получил запрет на пять лет на посещение всех матчей», — сказал болельщик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Также Голунов прокомментировал слова комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева, который назвал Мирослава «не болельщиком, а ребёнком».
«Черданцев назвал меня ребёнком? Мне 24 года», — добавил Голунов.
|Олег Кононов
|Дитмар Кюбауэр
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|7
|Удары (всего)
|14
|1
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|26
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Павел Гиль (Польша)
|Боковой судья
|Конрад Сапеля (Польша)
|Боковой судья
|Марцин Борковски (Польша)
|За воротами
|Кшиштоф Якубик (Польша)
|За воротами
|Петр Лясык (Польша)