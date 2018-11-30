Болельщика, напавшего на Глушакова, арестовали на 10 суток

Источник: РИА "Новости"

Болельщик подбежал к капитану «Спартака» Денису Глушакову и устроил перепалку с футболистом. После этого его увели с поля фанаты, а в ситуацию были вынуждены вмешаться другие игроки московского клуба.

«Приговор вынесен. Я арестован на 10 суток. А также получил запрет на пять лет на посещение всех матчей», — сказал болельщик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Также Голунов прокомментировал слова комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева, который назвал Мирослава «не болельщиком, а ребёнком».