Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
Динамо
Футбол. Зарубежный
22:30
Фортуна Д
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Сент-Этьен
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Кардифф Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Эйбар
Футбол. Еврокубки
29.11
Челси4
ПАОК0
Все события
Фоторепортажи
7«Спартак» упустил ничью в матче с «Рапидом»
8От голов «Аяксу» до ФК МВД. Блистательная карьера Александра Ширко
14:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Болельщика, напавшего на Глушакова, арестовали на 10 суток

Мирослав Голунов, выбежавший на поле во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Рапид» (1:2), был арестован на 10 суток.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Фанат напал на Глушакова, «Спартак» снова проиграл «Рапиду». Кононов в шаге от вылета из Лиги Европы

Болельщик подбежал к капитану «Спартака» Денису Глушакову и устроил перепалку с футболистом. После этого его увели с поля фанаты, а в ситуацию были вынуждены вмешаться другие игроки московского клуба.

«Приговор вынесен. Я арестован на 10 суток. А также получил запрет на пять лет на посещение всех матчей», — сказал болельщик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Также Голунов прокомментировал слова комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева, который назвал Мирослава «не болельщиком, а ребёнком».

«Черданцев назвал меня ребёнком? Мне 24 года», — добавил Голунов.

Спартак 1:2
Первый тайм: 1:0
Рапид В
29.11.2018, 18:50 Зрители: 20739 Групповой турнир: Группа G Открытие Арена
Главные тренеры
Олег Кононов Дитмар Кюбауэр
Голы
20′ Мендеш Андраде Зе Луиш (Л. Мельгарехо, С. Ханни) 9
3 Мерт Мюлдюр (Ф. Шобесбергер) 80′
7 Филипп Шобесбергер (Ш. Шваб) 90+1′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Илья Кутепов 29
73′ Денис Глушаков (к) 8
Артем Тимофеев 40
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
81′ Лоренсо Мельгарехо 25
Ивелин Попов 71
71′ Софьян Ханни 94
Александр Самедов 19
30 Рихард Штребингер (к)
3 Мерт Мюлдюр
19 Марвин Поцманн
4 Матео Барач 27′
20 Максимилиан Хофманн 59′
5 Боли Болинголи-Мбомбо
28 Кристоф Кнасмюльнер
15 Мануэль Мартич 41′
9 Ветон Бериша 80′
38 Мануэль Турнвальд
29 Дени Алар 64′
7 Филипп Шобесбергер
39 Деян Любичич 64′
8 Штефан Шваб
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 14
1 Удары в створ 5
3 Угловые 4
11 Фолы 26
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Павел Гиль (Польша)
Боковой судья Конрад Сапеля (Польша)
Боковой судья Марцин Борковски (Польша)
За воротами Кшиштоф Якубик (Польша)
За воротами Петр Лясык (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Аршавин назвал лучшего футболиста России!
Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Провал наших: кому не светит плей-офф Лиги Европы
Джеррард дал шанс «Спартаку». Обзор матчей Лиги Европы
На КМ по биатлону в Поклюке стартует странная сборная России
«Тампа» обыграла «Баффало», Кучеров стал второй звездой матча
ЦСКА разгадал тайны мадридского двора в Евролиге
Гол Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Миннесоту»
В шаге от пропасти: кто не пустит Медведеву в Европу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь