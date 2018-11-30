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20:00 (мск), источник: ТАСС

УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча Лиги Европы с «Рапидом»

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского «Спартака» по итогам матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против австрийского «Рапида». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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В четверг «Спартак» на своем поле уступил «Рапиду» со счетом 1:2.

Отмечается, что одним из поводов открытия дела является выбегание болельщика на поле. На 70-й минуте встречи болельщик «Спартака» прорвался на поле, подбежал к капитану красно-белых Денису Глушакову и спровоцировал небольшую стычку. Полузащитник оттолкнул болельщика, после чего фаната увели с поля стюарды. В отношении болельщика было возбуждено дело об административном правонарушении, он арестован на 10 суток, а также получил пятилетний запрет на посещение футбольных матчей.

Также одним из пунктов обвинений в адрес «Спартака» является блокировка лестниц. Дело будет рассмотрено 13 декабря.

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29 ноября© Ньюстюб
Спартак 1:2
Первый тайм: 1:0
Рапид В
29.11.2018, 18:50 Зрители: 20739 Групповой турнир: Группа G Открытие Арена
Главные тренеры
Олег Кононов Дитмар Кюбауэр
Голы
20′ Мендеш Андраде Зе Луиш (Л. Мельгарехо, С. Ханни) 9
3 Мерт Мюлдюр (Ф. Шобесбергер) 80′
7 Филипп Шобесбергер (Ш. Шваб) 90+1′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Илья Кутепов 29
73′ Денис Глушаков (к) 8
Артем Тимофеев 40
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
81′ Лоренсо Мельгарехо 25
Ивелин Попов 71
71′ Софьян Ханни 94
Александр Самедов 19
30 Рихард Штребингер (к)
3 Мерт Мюлдюр
19 Марвин Поцманн
4 Матео Барач 27′
20 Максимилиан Хофманн 59′
5 Боли Болинголи-Мбомбо
28 Кристоф Кнасмюльнер
15 Мануэль Мартич 41′
9 Ветон Бериша 80′
38 Мануэль Турнвальд
29 Дени Алар 64′
7 Филипп Шобесбергер
39 Деян Любичич 64′
8 Штефан Шваб
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 14
1 Удары в створ 5
3 Угловые 4
11 Фолы 26
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Павел Гиль (Польша)
Боковой судья Конрад Сапеля (Польша)
Боковой судья Марцин Борковски (Польша)
За воротами Кшиштоф Якубик (Польша)
За воротами Петр Лясык (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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