УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча Лиги Европы с «Рапидом»

Отмечается, что одним из поводов открытия дела является выбегание болельщика на поле. На 70-й минуте встречи болельщик «Спартака» прорвался на поле, подбежал к капитану красно-белых Денису Глушакову и спровоцировал небольшую стычку. Полузащитник оттолкнул болельщика, после чего фаната увели с поля стюарды. В отношении болельщика было возбуждено дело об административном правонарушении, он арестован на 10 суток, а также получил пятилетний запрет на посещение футбольных матчей.