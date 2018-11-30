Ленс признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Источник: РИА "Новости"

Ленс признан лучшим по итогам голосования среди болельщиков. В матче с «Сарпсборгом» (3:2) голландец стал автором двух забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Благодаря победе «Бешикташ», набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице группы I, и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

В борьбе за награду Ленс опередил Хакана Чалханоглу («Милан»), Оливье Жиру («Челси») и Бруну Фернандеша («Спортинг»).