Ленс признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги Европы стал голландский полузащитник «Бешикташа» Джермейн Ленс. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги Европы стал голландский полузащитник «Бешикташа» Джермейн Ленс. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Ленс признан лучшим по итогам голосования среди болельщиков. В матче с «Сарпсборгом» (3:2) голландец стал автором двух забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Благодаря победе «Бешикташ», набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице группы I, и продолжает борьбу за выход в
В борьбе за награду Ленс опередил Хакана Чалханоглу («Милан»), Оливье Жиру («Челси») и Бруну Фернандеша («Спортинг»).
31-летний Ленс перешёл в «Бешикташ» минувшим летом из «Сандерленда» за € 4,09 млн. В этом сезоне он провёл девять матчей в Лиге Европы, забил четыре мяча и отдал один голевой пас.
|Сарпсборг 08
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2:3
Первый тайм: 2:0
|Бешикташ
|Гейр Бакке
|Гюнеш Шенол
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|21
|6
|Удары в створ
|9
|4
|Угловые
|11
|12
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Харальд Лехнер (Австрия)