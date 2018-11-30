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20:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Ленс признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги Европы стал голландский полузащитник «Бешикташа» Джермейн Ленс. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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Источник: РИА "Новости"

Ленс признан лучшим по итогам голосования среди болельщиков. В матче с «Сарпсборгом» (3:2) голландец стал автором двух забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Благодаря победе «Бешикташ», набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице группы I, и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

В борьбе за награду Ленс опередил Хакана Чалханоглу («Милан»), Оливье Жиру («Челси») и Бруну Фернандеша («Спортинг»).

Во время загрузки произошла ошибка.

31-летний Ленс перешёл в «Бешикташ» минувшим летом из «Сандерленда» за € 4,09 млн. В этом сезоне он провёл девять матчей в Лиге Европы, забил четыре мяча и отдал один голевой пас.

Сарпсборг 08 2:3
Первый тайм: 2:0
Бешикташ
29.11.2018, 23:00 Групповой турнир: Группа I Sarpsborg
Главные тренеры
Гейр Бакке Гюнеш Шенол
Голы
1′ Рашад Мухаммед (Т. Хайнц) 27
6′ Тобиас Хайнц (М. Лунд Нильсен) 10
17 Джермейн Ленс (А. Ляич) 62′
99 Силва де Соуза Вагнер Лав (Дж. Ленс) 66′
17 Джермейн Ленс (Огузхан Езякуп) 90′
Составы
Александр Васютин 78
Йорген Хорн 3
Йоахим Томассен (к) 16
Оле Йорген Халворсен 7
Матти Лунд Нильсен 8
Кристоффер Закариассен 17
Йон-Хельге Твейта 22
Патрик Мортенсен 69
50′ Йоонас Тамм 6
Йоаким Йергенсен 11
68′ Тобиас Хайнц 10
Амин Аскар 77
85′ Рашад Мухаммед 27
Йорген Странд Ларсен 45
1 Лорис Кариус
24 Домагой Вида
88 Джанер Эркин
10 Огузхан Езякуп 80′
20 Неджип Уйсал (к)
22 Адем Ляич 55′
26 Дукурхан Токез
11 Мустафа Пектемек
3 Коррея Клару Адриану 78′
14 Фатих Аксой 79′
17 Джермейн Ленс 90′
44 Эрдем Сечгин
95 Кайл Ларин 59′
99 Силва де Соуза Вагнер Лав
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 21
6 Удары в створ 9
4 Угловые 11
12 Фолы 11
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Харальд Лехнер (Австрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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