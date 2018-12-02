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18:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» проведет сбор во Франции перед заключительным матчем Лиги Европы

Столичный футбольный клуб «Астана» намерен провести учебно-тренировочный сбор во Франции перед заключительным матчем шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Ренна», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сбор продлится с 6 по 13 декабря. Там же подопечные Григория Бабаяна проведут контрольный матч против одной из французских команд, выступающей во втором по значимости дивизионе.

Матч «Ренн» — «Астана» состоится 13 декабря во Франции. Казахстанскую команду для выхода в плей-офф Лиги Европы устроит ничейный результат, в то время как французам необходима только победа.

После пяти туров в группе К на первом месте идет киевское «Динамо» (11), которое уже вышло в плей-офф. На втором месте располагается «Астана» (8 очков), на третьей позиции — «Ренн» (6), а замыкает квартет чешский «Яблонец» (2).

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