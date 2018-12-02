«Астана» проведет сбор во Франции перед заключительным матчем Лиги Европы
Столичный футбольный клуб «Астана» намерен провести
Столичный футбольный клуб «Астана» намерен провести
Сбор продлится с 6 по 13 декабря. Там же подопечные Григория Бабаяна проведут контрольный матч против одной из французских команд, выступающей во втором по значимости дивизионе.
Матч «Ренн» — «Астана» состоится 13 декабря во Франции. Казахстанскую команду для выхода в
После пяти туров в группе К на первом месте идет киевское «Динамо» (11), которое уже вышло в