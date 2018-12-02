УЕФА объявил о создании третьего еврокубкового турнира
ТАСС, 2 декабря. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил создание нового клубного еврокубкового турнира. Об этом сообщает
ТАСС, 2 декабря. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил создание нового клубного еврокубкового турнира. Об этом сообщает
Такое решение было принято на заседании исполкома УЕФА в Дублине. Турнир будет проводиться в 2021—2024 годах.
Новый турнир получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2), он будет проводиться по той же схеме, что и Лига чемпионов и Лига Европы. В нем будут принимать участие 32 команды, которые будут разделены на восемь групп по четыре команды, а
В связи с созданием нового турнира в указанный период претерпит изменения формат Лиги Европы. Теперь в основной стадии соревнований будут играть 32 команды (сейчас — 48), а перед 1/8 финала будет проводиться дополнительный раунд с участием вторых команд групп Лиги Европы и третьих команд групп Лиги чемпионов, формат которой сохранится.
«Новый клубный турнир УЕФА сделает еврокубки более инклюзивными, чем
Новый турнир гарантирует, что на групповом этапе еврокубков будут представлены по меньшей мере 34 ассоциации, сейчас минимум — 26. Также отмечается, что финалы всех еврокубков будут проводиться на одной неделе — в среду (UEL2), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига чемпионов).