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16:10 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА одобрил использование VAR в ЛЧ, финале Лиги Европы и финале Лиги наций-2019

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в плей-офф Лиги чемпионов в текущем сезоне, начиная с 1/8 финала, в финале Лиги Европы и в финальной стадии Лиги наций-2019, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Источник: РИА "Новости"

Такое решение принято на заседании исполкома УЕФА. Как отмечается в сообщении, решение опирается на успешные испытания технологии и обучение судей в последние месяцы.

«Исполком постановил также использовать VAR в финале Лиги Европы 2019 года, финальной стадии Лиги наций 2019 года и финальной стадии молодежного чемпионата Европы-2019», — говорится в сообщении.

Финальная стадия Лиги наций пройдет летом 2019 года в Португалии, финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.

VAR также будет впоследствии использоваться в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20 с 1/8 финала и в матче за Суперкубок УЕФА 2019 года в Стамбуле. УЕФА планирует использовать VAR в финальной стадии Евро-2020, Лиге Европы-2020/21 (начиная с группового этапа) и финальной стадии Лиги наций 2021 года.

Ранее УЕФА планировал внедрить VAR в Лиге чемпионов со следующего сезона.

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