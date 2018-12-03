УЕФА одобрил использование VAR в ЛЧ, финале Лиги Европы и финале Лиги наций-2019

Такое решение принято на заседании исполкома УЕФА. Как отмечается в сообщении, решение опирается на успешные испытания технологии и обучение судей в последние месяцы.



«Исполком постановил также использовать VAR в финале Лиги Европы 2019 года, финальной стадии Лиги наций 2019 года и финальной стадии молодежного чемпионата Европы-2019», — говорится в сообщении.



Финальная стадия Лиги наций пройдет летом 2019 года в Португалии, финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.



VAR также будет впоследствии использоваться в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20 с 1/8 финала и в матче за Суперкубок УЕФА 2019 года в Стамбуле. УЕФА планирует использовать VAR в финальной стадии Евро-2020, Лиге Европы-2020/21 (начиная с группового этапа) и финальной стадии Лиги наций 2021 года.



Ранее УЕФА планировал внедрить VAR в Лиге чемпионов со следующего сезона.