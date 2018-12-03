Матч ЛЧ «Шахтер» — «Лион» будет перенесен из Харькова в другой город

Источник: РИА "Новости"

В понедельник исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить матчи в регионах, где введено военное положение, а также в местах, куда можно добраться только через регион, где введено военное положение.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа F, 12.12.2018, 23:00 Шахтер Д - Лион -

«Встреча между “Шахтером” и “Лионом” не состоится в Харькове. О новом месте проведения матча мы пока не знаем», сказал Маркетти, слова которого приводит Франс Пресс.

По данным Франс Пресс, игра может состояться в Киеве или Львове.

В конце ноября УЕФА объявил, что перенес домашний матч украинской «Ворсклы» против английского «Арсенала» на групповом этапе Лиги Европы из Полтавы в Киев из-за введения военного положения в отдельных областях страны.

Верховная рада Украины 26 ноября одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями.