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18:05 (мск), источник: Р-Спорт

Матч ЛЧ «Шахтер» — «Лион» будет перенесен из Харькова в другой город

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Матч группового этапа футбольной Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и французским «Лионом» будет перенесен из Харькова в другой город, заявил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить матчи в регионах, где введено военное положение, а также в местах, куда можно добраться только через регион, где введено военное положение.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа F, 12.12.2018, 23:00
Шахтер Д
-Лион-

«Встреча между “Шахтером” и “Лионом” не состоится в Харькове. О новом месте проведения матча мы пока не знаем», сказал Маркетти, слова которого приводит Франс Пресс.

По данным Франс Пресс, игра может состояться в Киеве или Львове.

В конце ноября УЕФА объявил, что перенес домашний матч украинской «Ворсклы» против английского «Арсенала» на групповом этапе Лиги Европы из Полтавы в Киев из-за введения военного положения в отдельных областях страны.

Верховная рада Украины 26 ноября одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями.

Справка
Порошенко ввел военное положение

Чем это грозит России и украинцам?

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