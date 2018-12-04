СМИ: УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

По данным источника, такая возможность рассматривается УЕФА в связи с информацией, распространенной ранее Football Leaks. «Горожан» обвиняют в том, что они преувеличили суммы спонсорских контрактов, завысив тем самым свои доходы, чтобы иметь возможность тратить больше денег на покупку новичков.