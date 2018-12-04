Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Анже
Футбол. Зарубежный
22:45
Борнмут
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
22:45
Брайтон & Хоув
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Уотфорд
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
13«Виктория» оставила ЦСКА без плей-офф ЛЧ
33Глушаков забил, «Спартак» победил
12:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2019/20, сообщает The Guardian.

Наверх
Источник: AP 2018

По данным источника, такая возможность рассматривается УЕФА в связи с информацией, распространенной ранее Football Leaks. «Горожан» обвиняют в том, что они преувеличили суммы спонсорских контрактов, завысив тем самым свои доходы, чтобы иметь возможность тратить больше денег на покупку новичков.

По данным источника, владелец «Манчестер Сити» брал непосредственно на себя часть расходов клуба. Также он тайно финансировал «горожан» без официальной отчетности.

Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Война в "Спартаке" продолжается
Знарок вернулся в сборную России
Черчесов: У Кокорина и Мамаева было время, чтобы сделать выводы
Россия денег не дает: кто платит тренеру Медведевой
Дацюк и Гусев вызваны в сборную России на Кубок Первого канала
«Почему женщины должны терпеть это?». Ад из-за «Золотого мяча»
Российский форвард признан первой звездой дня в НХЛ
Аршавин подтвердил завершение карьеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь