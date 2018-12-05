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09:00 (мск), источник: Матч ТВ

Футболисты «Ренна» устроили пьяную вечеринку перед матчем в Лиге Европы

Перед игрой Лиги Европы с «Яблонцем» футболисты «Ренна» устроили вечеринку в гостинице.

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Источник: AP 2018

В посиделках с алкоголем принимало участие от четырех до шести игроков французской команды. Также в номер к двум футболистам пытались попасть молодые девушки, которых якобы позвали сами игроки, но их не впустила служба безопасности.

Руководство клуба уже оштрафовало нарушителей режима, однако имена действующих лиц и суммы штрафов не раскрываются. Матч с «Яблонцем» завершился победой «Ренна» со счетом 1:0.

Напомним, что ранее «Ренн» отправил в отставку главного тренера.

Источник: L`Equipe

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