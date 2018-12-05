Футболисты «Ренна» устроили пьяную вечеринку перед матчем в Лиге Европы
Перед игрой Лиги Европы с «Яблонцем» футболисты «Ренна» устроили вечеринку в гостинице.
Перед игрой Лиги Европы с «Яблонцем» футболисты «Ренна» устроили вечеринку в гостинице.
В посиделках с алкоголем принимало участие от четырех до шести игроков французской команды. Также в номер к двум футболистам пытались попасть молодые девушки, которых якобы позвали сами игроки, но их не впустила служба безопасности.
Руководство клуба уже оштрафовало нарушителей режима, однако имена действующих лиц и суммы штрафов не раскрываются. Матч с «Яблонцем» завершился победой «Ренна» со счетом 1:0.
Напомним, что ранее «Ренн» отправил в отставку главного тренера.
Источник: L`Equipe