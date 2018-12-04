УЕФА перенес матч ЛЧ между донецким «Шахтером» и «Лионом» из Харькова в Киев

Исполком УЕФА 3 декабря запретил проводить матчи в регионах, где введено военное положение, а также в местах, куда можно добраться только через регион, где введено военное положение. Позднее заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти заявил, что игра «Шахтера» и «Лиона» не состоится в Харькове и будет перенесена в другое место.
Встреча квартета F между «Шахтером» и «Лионом» пройдет на Олимпийском стадионе в Киеве 12 декабря и начнется в 23.00 мск. После пяти туров французская команда набрала 7 очков и расположилась на втором месте в группе, опережая украинский клуб на 2 балла.
В конце ноября УЕФА объявил, что перенес домашний матч украинской «Ворсклы» против английского «Арсенала» на групповом этапе Лиги Европы из Полтавы в Киев из-за введения военного положения в отдельных областях страны.
Верховная рада Украины 26 ноября одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями.