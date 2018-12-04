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19:13 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА перенес матч ЛЧ между донецким «Шахтером» и «Лионом» из Харькова в Киев

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Матч группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и французским «Лионом» перенесен из Харькова в Киев, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: РИА "Новости"

Исполком УЕФА 3 декабря запретил проводить матчи в регионах, где введено военное положение, а также в местах, куда можно добраться только через регион, где введено военное положение. Позднее заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти заявил, что игра «Шахтера» и «Лиона» не состоится в Харькове и будет перенесена в другое место.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа F, 12.12.2018, 23:00
Шахтер Д
-Лион-

Встреча квартета F между «Шахтером» и «Лионом» пройдет на Олимпийском стадионе в Киеве 12 декабря и начнется в 23.00 мск. После пяти туров французская команда набрала 7 очков и расположилась на втором месте в группе, опережая украинский клуб на 2 балла.

В конце ноября УЕФА объявил, что перенес домашний матч украинской «Ворсклы» против английского «Арсенала» на групповом этапе Лиги Европы из Полтавы в Киев из-за введения военного положения в отдельных областях страны.

Верховная рада Украины 26 ноября одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями.

«Агитпроп»: Украина уже смогла оценить прелести военного положения
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1 декабря© Ньюстюб
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