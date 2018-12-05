Стал известен соперник «Астаны» по товарищескому матчу перед решающей игрой в Лиге Европы
Футболисты «Астаны» проведут скоротечный
Футболисты «Астаны» проведут скоротечный
Сбор продлится с 6 по 11 декабря, а 9-го числа казахстанский чемпион проведет контрольную игру с французским клубом из третьего дивизиона «Шамбли».
Отметим, что игра с «Реном» состоится 13 декабря. При этом на второе место в группе претендуют обе команды. «Астана» выйдет в
Первая игра соперников на «Астана Арене» в рамках второго тура завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Отличились Бактиер Зайнутдинов (64) и Марин Томасов (90+1).
Перед последним, шестым туром в квартете К с 11 очками лидирует, досрочно завоевавшее путевку в