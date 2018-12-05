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09:49 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен соперник «Астаны» по товарищескому матчу перед решающей игрой в Лиге Европы

Футболисты «Астаны» проведут скоротечный учебно-тренировочный сбор во Франции перед решающим матчем шестого тура Лиги Европы против «Ренна», сообщается на официальный сайте клуба.

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Сбор продлится с 6 по 11 декабря, а 9-го числа казахстанский чемпион проведет контрольную игру с французским клубом из третьего дивизиона «Шамбли».

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 13.12.2018, 20:55
Ренн
-Астана-

Отметим, что игра с «Реном» состоится 13 декабря. При этом на второе место в группе претендуют обе команды. «Астана» выйдет в плей-офф в случае ничьей, в то время как французский клуб устроит только победа.

Первая игра соперников на «Астана Арене» в рамках второго тура завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Отличились Бактиер Зайнутдинов (64) и Марин Томасов (90+1).

Перед последним, шестым туром в квартете К с 11 очками лидирует, досрочно завоевавшее путевку в плей-офф, киевское «Динамо». Вторым с отставанием на три пункта идет «Астана». Третью строчку с шестью баллами занимает «Ренн», четвертую — «Яблонец», у которого два очка.

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