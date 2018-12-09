Кононов: «Спартак» не будет играть от обороны в матче с «Вильярреалом»

Источник: РИА "Новости"

В заключительном матче группового этапа красно-белые сыграют с «Вильярреалом».

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа G, 13.12.2018, 20:55 Вильярреал - Спартак -

«Игра будет непростой, тем более что это выездной матч. Но мне нравится, что мы с каждой игрой всё более становимся единым целым. У нас большой стимул победить, чтобы выйти дальше. Плюс наконец-то есть небольшая пауза, когда можно подготовиться к этой игре. В том числе тактически.

Сыграем ли с «Вильярреалом» первым номером? Всё будет зависеть от того, насколько мы будем настойчивы в атаке. Не вижу ничего такого в игре «Вильярреала», чтобы мы не могли его победить. Но от обороны мы играть не будем. Не такой уж это сильный соперник. Матч в Москве это показал, — приводит слова Кононова пресс-служба «Спартака».