Кононов: «Спартак» не будет играть от обороны в матче с «Вильярреалом»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после победы со счётом 3:0 в выездном матче 17-го тура Российской
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после победы со счётом 3:0 в выездном матче 17-го тура Российской
В заключительном матче группового этапа
«Игра будет непростой, тем более что это выездной матч. Но мне нравится, что мы с каждой игрой всё более становимся единым целым. У нас большой стимул победить, чтобы выйти дальше. Плюс
Сыграем ли с «Вильярреалом» первым номером? Всё будет зависеть от того, насколько мы будем настойчивы в атаке. Не вижу ничего такого в игре «Вильярреала», чтобы мы не могли его победить. Но от обороны мы играть не будем. Не такой уж это сильный соперник. Матч в Москве это показал, — приводит слова Кононова
«Спартак», набрав 5 очков, занимает последнее место в группе G. Матч «Вильярреал» — «Спартак» состоится 13 декабря в Испании и начнётся в 20:55 мск.