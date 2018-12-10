Дзагоев и Ефремов не полетели на матч ЦСКА с «Реалом»

Дзагоев занимается индивидуально с начала ноября после того, как был заменен в игре с московским «Динамо». Ефремов травмирован. Первый матч группы G Лиги чемпионов между ЦСКА и «Реалом» прошел в «Лужниках» 2 октября и завершился со счетом 1:0 в пользу армейцев, вторая встреча пройдет Мадриде 12 декабря.