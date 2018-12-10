Дзагоев и Ефремов не полетели на матч ЦСКА с «Реалом»

Дзагоев занимается индивидуально с начала ноября после того, как был заменен в игре с московским «Динамо». Ефремов травмирован. Первый матч группы G Лиги чемпионов между ЦСКА и «Реалом» прошел в «Лужниках» 2 октября и завершился со счетом 1:0 в пользу армейцев, вторая встреча пройдет Мадриде 12 декабря.
На игру «красно-синие» отправились в следующем составе:
вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;.
защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Никита Чернов, Родриго Бекао, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников;.
полузащитники: Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович;.
нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов, Такума Нисимура, Абель Эрнандес.
Также поддержать команду в Мадриде поехал защитник Виктор Васин, проходящий восстановление после травмы крестов и новичок ЦСКА, 18-летний малийский форвард Лассана Н’Диайе, который сможет играть в официальных матчах только после регистрации в следующее трансферное окно.