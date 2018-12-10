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11:17 (мск), источник: Р-Спорт

Дзагоев и Ефремов не полетели на матч ЦСКА с «Реалом»

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Полузащитники московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев и Дмитрий Ефремов не полетели вместе с командой в Мадрид на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом», сообщается на официальном сайте армейцев.

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Источник: РИА "Новости"

Дзагоев занимается индивидуально с начала ноября после того, как был заменен в игре с московским «Динамо». Ефремов травмирован. Первый матч группы G Лиги чемпионов между ЦСКА и «Реалом» прошел в «Лужниках» 2 октября и завершился со счетом 1:0 в пользу армейцев, вторая встреча пройдет Мадриде 12 декабря.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа G, 12.12.2018, 20:55
Реал
-ЦСКА-

На игру «красно-синие» отправились в следующем составе:

вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;.

защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Никита Чернов, Родриго Бекао, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников;.

полузащитники: Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович;.

нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов, Такума Нисимура, Абель Эрнандес.

Также поддержать команду в Мадриде поехал защитник Виктор Васин, проходящий восстановление после травмы крестов и новичок ЦСКА, 18-летний малийский форвард Лассана Н’Диайе, который сможет играть в официальных матчах только после регистрации в следующее трансферное окно.

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