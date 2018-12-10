Белорус рассудит матч Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Порту»

Во вторник, 11 декабря, встречу в Стамбуле будет судить белорусская бригада во главе с рефери ФИФА Алексеем Кульбаковым. Его ассистентами станут Дмитрий Жук и Олег Маслянко, дополнительные судьи за воротами — Денис Щербаков и Дмитрий Дмитриев, резервный рефери — Юрий Хомченко.

Футболисты «Порту» уже обеспечили себе первое место в группе D и выход в 1/8 финала чемпионской Лиги, а «Галатасарай» ведет заочную борьбу с московским «Локомотивом» за третье место и путевку в плей-офф Лиги Европы. Турнирное положение после пяти туров: «Порту» — 13 очков, «Шальке» (Гельзенкирхен, Германия) — 8, «Галатасарай» — 4, «Локомотив» — 3.