Напавший на Глушакова фанат отказался извиниться перед футболистом

Источник: РИА "Новости"

«Я не жалею ни о чем. Перед Глушаковым извиняться не буду. Единственное — перед клубом хотелось бы», — отметил болельщик.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа G, 29.11.2018, 18:50 Спартак 1 Рапид В 2

При этом он подчеркнул, что его позиция по отношению к Глушакову не изменилась, несмотря на то что команда одержала несколько побед в последних матчах.

Инцидент произошел во время матча между «Спартаком» и «Рапидом», состоявшегося 29 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. На 70-й минуте Голунов выбежал на поле и направился к капитану московской команды Денису Глушакову.

Между футболистом и болельщиком произошла словесная перепалка. Драку предотвратили футболисты «Спартака» и стюарды. Фаната увели с поля в подтрибунное помещение. В его отношении завели дело по статье КоАП РФ («Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).