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16:08 (мск), источник: Известия

Напавший на Глушакова фанат отказался извиниться перед футболистом

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов не будет извиняться перед капитаном команды Денисом Глушаковым за нападение во время матча Лиги Европы. Об этом он рассказал в интервью Sport24.ru.

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Источник: РИА "Новости"

«Я не жалею ни о чем. Перед Глушаковым извиняться не буду. Единственное — перед клубом хотелось бы», — отметил болельщик.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа G, 29.11.2018, 18:50
Спартак
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При этом он подчеркнул, что его позиция по отношению к Глушакову не изменилась, несмотря на то что команда одержала несколько побед в последних матчах.

Инцидент произошел во время матча между «Спартаком» и «Рапидом», состоявшегося 29 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. На 70-й минуте Голунов выбежал на поле и направился к капитану московской команды Денису Глушакову.

Между футболистом и болельщиком произошла словесная перепалка. Драку предотвратили футболисты «Спартака» и стюарды. Фаната увели с поля в подтрибунное помещение. В его отношении завели дело по статье КоАП РФ («Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

Голунова приговорили к десяти суткам административного ареста, а также запретили посещать футбольные матчи сроком на пять лет.

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