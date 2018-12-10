Семин: Еще не определились с расстановкой на матч против «Шальке»

Встреча квартета D пройдет во вторник в Гельзенкирхене.
«Локомотив» потерял шансы на выход из группы, но может продолжить еврокубковый сезон в плей-офф Лиги Европы.
«Мы всегда хотим играть первым номером. Так было в московском матче, но мы уступили, — добавил Семин. — Всегда нужно полагаться только на себя. Если будем полагаться на “Шальке”, ничего не получится. Лига чемпионов — ответственный турнир, где за каждую победу платят деньги. На льготы со стороны “Шальке” мы не рассчитываем».
После пяти туров группы D москвичи с тремя очками занимают последнюю строчку в турнирной таблице, немецкий клуб, набрав восемь баллов, идет вторым. Для выхода в плей-офф Лиги Европы «Локомотиву» необходимо опередить турецкий «Галатасарай», у которого в активе четыре очка и третья строчка в таблице. Стамбульцам предстоит встреча с лидером группы португальским «Порту».