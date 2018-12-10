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20:48 (мск), источник: Р-Спорт

Семин: Еще не определились с расстановкой на матч против «Шальке»

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин перед матчем заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Шальке» заявил, что еще не определился с тактической расстановкой, поскольку под вопросом участие в игре нескольких футболистов.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча квартета D пройдет во вторник в Гельзенкирхене.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа D, 11.12.2018, 20:55
Шальке-04
-Локомотив-

«Локомотив» потерял шансы на выход из группы, но может продолжить еврокубковый сезон в плей-офф Лиги Европы.

«Мы всегда хотим играть первым номером. Так было в московском матче, но мы уступили, — добавил Семин. — Всегда нужно полагаться только на себя. Если будем полагаться на “Шальке”, ничего не получится. Лига чемпионов — ответственный турнир, где за каждую победу платят деньги. На льготы со стороны “Шальке” мы не рассчитываем».

После пяти туров группы D москвичи с тремя очками занимают последнюю строчку в турнирной таблице, немецкий клуб, набрав восемь баллов, идет вторым. Для выхода в плей-офф Лиги Европы «Локомотиву» необходимо опередить турецкий «Галатасарай», у которого в активе четыре очка и третья строчка в таблице. Стамбульцам предстоит встреча с лидером группы португальским «Порту».

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