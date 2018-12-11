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01:35 (мск), источник: Sports.kz

«Qazsport» покажет прямую трансляцию матча Лиги Чемпионов «Галатасарай» — «Порту»

В матче группового этапа Лиги Чемпионов турецкий «Галатасарай» примет португальский «Порту», пишет Sports.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 23:55 по времени Астаны, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа D, 11.12.2018, 20:55
Галатасарай
-Порту-

Встреча состоится на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле, вмещающем 52 695 зрителей.

Обслуживать ее будет судейская бригада из Беларуси во главе с Алексеем Кульбаковым, ассистировать ему назначены Дмитрий Жук и Олег Маслянко, четвертый рефери — Юрий Хомченко.

Отметим, что на данный момент в группе D с 13 очками лидирует «Порту», на втором месте германский «Шальке-04» с восемью баллами, четыре в активе «Галатасарая» и три у российского «Локомотива».

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