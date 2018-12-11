«Qazsport» покажет прямую трансляцию матча Лиги Чемпионов «Галатасарай» — «Порту»

Источник: РИА "Новости"

Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 23:55 по времени Астаны, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа D, 11.12.2018, 20:55 Галатасарай - Порту -

Встреча состоится на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле, вмещающем 52 695 зрителей.

Обслуживать ее будет судейская бригада из Беларуси во главе с Алексеем Кульбаковым, ассистировать ему назначены Дмитрий Жук и Олег Маслянко, четвертый рефери — Юрий Хомченко.