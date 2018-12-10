«Вильярреал» обрел нового тренера перед матчем со «Спартаком»

46-летний Пласа руководил второй командой «Вильярреала» в сезоне-2005/06. Также тренер работал в испанских клубах «Леванте», «Хетафе», «Эльче», «Бенидорм», «Баниясе» (ОАЭ). Последним местом работы Пласы был китайский «Бэйцзин Жэньхэ».

В текущем сезоне «Вильярреал» после 15 туров занимает 17-е место в чемпионате Испании, имея в активе 14 очков и находясь в трех баллах от зоны вылета. Ближайший матч команда проведет в четверг против московского «Спартака» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы.