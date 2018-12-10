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10 декабря, источник: Р-Спорт

«Вильярреал» обрел нового тренера перед матчем со «Спартаком»

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Футбольный клуб «Вильярреал» назначил на должность главного тренера Луиса Гарсию Пласу, соглашение рассчитано до конца сезона, сообщается на сайте испанской команды.

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Источник: AP 2018

Ранее в понедельник «Вильярреал» объявил, что расторг контракт с главным тренером Хавьером Кальехой.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа G, 13.12.2018, 20:55
Вильярреал
-Спартак-

46-летний Пласа руководил второй командой «Вильярреала» в сезоне-2005/06. Также тренер работал в испанских клубах «Леванте», «Хетафе», «Эльче», «Бенидорм», «Баниясе» (ОАЭ). Последним местом работы Пласы был китайский «Бэйцзин Жэньхэ».

В текущем сезоне «Вильярреал» после 15 туров занимает 17-е место в чемпионате Испании, имея в активе 14 очков и находясь в трех баллах от зоны вылета. Ближайший матч команда проведет в четверг против московского «Спартака» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

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