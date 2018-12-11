«Локомотиву» для попадания в ЛЕ нужна победа над «Шальке» и потеря очков «Галатасараем»

Источник: РИА "Новости"

В предыдущем туре железнодорожники одержали первую победу в турнире, одолев «Галатасарай» со счетом 2:0. «Локомотив» лишились шансов на выход в следующую стадию Лиги чемпионов после поражения в четвертом туре группового этапа от «Порту» (1:4). Однако своим успехом в игре с турецкой командой москвичи сохранили возможность на продолжение борьбы за Лигу Европы, для выхода в которую им необходимо выигрывать в Германии, так как ничья и равенство очков с «Галатасараем» дает преимущество сопернику благодаря лучшей разнице мячей в личных встречах. В первом матче в Стамбуле подопечные Семина уступили со счетом 0:3.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа D, 11.12.2018, 20:55 Шальке-04 - Локомотив -

Однако победа «Локомотива» не будет иметь значения, если «Галатасарай» дома добьется успеха в матче с лидером группы D «Порту». Португальскому клубу, чтобы помочь «Локомотиву», достаточно сыграть в Стамбуле вничью. «Порту», набрав 13 очков, обеспечил себе победу в группе, а «Шальке» с восемью баллами остался недосягаем для «Галатасарая».

Несмотря на то, что «Шальке» лишен турнирной мотивации, Семин не ждет расслабленности от соперника в очном матче. «Всегда нужно полагаться только на себя. Если будем рассчитывать на плохой настрой “Шальке”, то ничего не получится. Лига чемпионов — ответственный турнир, где за каждую победу платят деньги, поэтому на льготы со стороны “Шальке” мы не рассчитываем», — приводит слова Семина пресс- служба «Локомотива».

Московскому клубу в заключительном матче этого года не поможет дисквалифицированный защитник Ведран Чорлука. Семин отметил, что из-за тяжелого графика схема на предстоящую игру пока не определена, поэтому нет ясности в том, как тренерский штаб собирается восполнить потерю хорвата. В то же время стоит отметить, что у «Локомотива» вышел на пик формы один из героев чемпионского сезона Джефферсон Фарфан. В последних двух турах Российской премьер-лиги (РПЛ) перуанец забил три гола, при этом дубль в матче с «Оренбургом» принес «Локомотиву» волевую победу — 2:1.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа D, 11.12.2018, 20:55 Галатасарай - Порту -

«Шальке» сначала думает о «Локомотиве», а не об «Аугсбурге»

Для «Шальке», проигравшего в последнем туре чемпионата Германии принципиальный поединок дома с дортмундской «Боруссией» (1:2), более важным на этой неделе будет матч с «Аугсбургом» — одним из конкурентов за выживание в Бундеслиге. Команду из Гельзенкирхена отделяют три очка от 16-го места, а клуб, занимающий эту позицию, после завершения чемпионата проводит переходные матчи за право остаться в элитном дивизионе. Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско не исключил появления на поле ряда игроков из молодежного состава команды, учитывая, что в списке травмированных числится сразу несколько нападающих. Свежей потерей среди игроков атаки «Шальке» стали травмы Гвидо Бургшталлера и Стивена Скржыбски.

Однако Тедеско отметил, что команда сейчас думает о поединке с «Локомотивом», а не с «Аугсбургом». «Нам нужна определенная ротация, поскольку ребята в последнее время оставили много сил. Мы нуждаемся в этой победе, у нас еще будет время восстановиться до игры с “Аугсбургом”», — приводит слова тренера пресс-служба «Шальке».