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11:30 (мск), источник: Советский спорт

Головин пропустит матч с «Боруссией» в ЛЧ из-за гриппа

Стала известна причина отсутствия российского полузащитника Александра Головина в заявке «Монако» на матч с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

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Источник: AP 2018

У Головина выявлены симптомы гриппа. Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

Напомним, что «Монако» лишился шансов выйди в плей-офф Лиги чемпионов, набрав лишь одно очко в пяти матчах.

На счету Головина две результативные передачи в 12 матчах за «Монако» в текущем сезоне.

Матч «Монако» — «Боруссия» состоится 11 декабря в 23:00 мск.

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