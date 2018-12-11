Головин пропустит матч с «Боруссией» в ЛЧ из-за гриппа
Стала известна причина отсутствия российского полузащитника Александра Головина в заявке «Монако» на матч с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.
Стала известна причина отсутствия российского полузащитника Александра Головина в заявке «Монако» на матч с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.
У Головина выявлены симптомы гриппа. Об этом сообщает
Напомним, что «Монако» лишился шансов выйди в
На счету Головина две результативные передачи в 12 матчах за «Монако» в текущем сезоне.
Матч «Монако» — «Боруссия» состоится 11 декабря в 23:00 мск.