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12:08 (мск), источник: Прессбол

Лига Европы. ПАОК и БАТЭ рассудит полицейский из Германии

Четверговый поединок групповой стадии Лиги Европы между греческим ПАОКом и борисовским БАТЭ обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Тобиасом Вельцем. Его ассистентами станут Рафаэль Фолтын и Маркус Хекер. Дополнительные помощники — Марко Фритц и Кристиан Дингерт. Резервный судья — Доминик Шааль. Инспектор матча — Андрей Сипайло (Латвия). Делегат УЕФА — Иван Цитович (Россия).

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Источник: Reuters

Тобиас Вельц в молодости поиграл на региональном уровне, а с 22 лет начал судейскую карьеру. В 2010-м дослужился до топ-дивизиона немецкого чемпионата, где 28 августа дебютировал на противостоянии «Нюрнберга» и «Фрайбурга» (1:2).

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа L, 13.12.2018, 20:55
ПАОК
-БАТЭ-

Статуса рефери ФИФА удостоился в 2013-м, а 25 июля того же года отработал на встрече 2-го квалификационного раунда Лиги Европы-2013/14 между шведским «Хеккеном» и чешской «Спартой» из Праги (1:0).

Единственный на сегодня раз в главном клубном соревновании Старого Света Вельц засветился в качестве главного арбитра 22 июля 2014-го — в рамках 3-го «квалифая» зафиксировал ничью в сражении «Дюделанжа» из Люксембурга и болгарского «Лудогорца» (1:1). В Лиге Европы Тобиас, который в повседневной жизни трудится полицейским, обслужил уже три поединка групповой стадии. Последний — два месяца назад, 4 октября, когда турецкий «Фенербахче» в родных стенах взял верх над словацким «Спартаком» из Трнавы (2:0).

В профайле Тобиаса Вельца есть пересечение с национальной сборной Беларуси. 10 октября 2016-го подопечные Александра Хацкевича на «Борисов-Арене» разошлись миром с люксембуржцами — 1:1. В том матче приняли участие шестеро футболистов нынешнего состава БАТЭ: Денис Поляков, отдавший голевую передачу, Егор Филипенко, Александр Глеб, Михаил Гордейчук, Николай Сигневич и Максим Володько, информирует пресс-служба БАТЭ.

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