Лига Европы. ПАОК и БАТЭ рассудит полицейский из Германии

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Тобиас Вельц в молодости поиграл на региональном уровне, а с 22 лет начал судейскую карьеру. В 2010-м дослужился до топ-дивизиона немецкого чемпионата, где 28 августа дебютировал на противостоянии «Нюрнберга» и «Фрайбурга» (1:2).

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа L, 13.12.2018, 20:55 ПАОК - БАТЭ -

Статуса рефери ФИФА удостоился в 2013-м, а 25 июля того же года отработал на встрече 2-го квалификационного раунда Лиги Европы-2013/14 между шведским «Хеккеном» и чешской «Спартой» из Праги (1:0).

Единственный на сегодня раз в главном клубном соревновании Старого Света Вельц засветился в качестве главного арбитра 22 июля 2014-го — в рамках 3-го «квалифая» зафиксировал ничью в сражении «Дюделанжа» из Люксембурга и болгарского «Лудогорца» (1:1). В Лиге Европы Тобиас, который в повседневной жизни трудится полицейским, обслужил уже три поединка групповой стадии. Последний — два месяца назад, 4 октября, когда турецкий «Фенербахче» в родных стенах взял верх над словацким «Спартаком» из Трнавы (2:0).