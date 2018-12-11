Лига Европы. ПАОК и БАТЭ рассудит полицейский из Германии

Тобиас Вельц в молодости поиграл на региональном уровне, а с 22 лет начал судейскую карьеру. В 2010-м дослужился до топ-дивизиона немецкого чемпионата, где 28 августа дебютировал на противостоянии «Нюрнберга» и «Фрайбурга» (1:2).
Статуса рефери ФИФА удостоился в 2013-м, а 25 июля того же года отработал на встрече 2-го квалификационного раунда Лиги Европы-2013/14 между шведским «Хеккеном» и чешской «Спартой» из Праги (1:0).
Единственный на сегодня раз в главном клубном соревновании Старого Света Вельц засветился в качестве главного арбитра 22 июля 2014-го — в рамках 3-го «квалифая» зафиксировал ничью в сражении «Дюделанжа» из Люксембурга и болгарского «Лудогорца» (1:1). В Лиге Европы Тобиас, который в повседневной жизни трудится полицейским, обслужил уже три поединка групповой стадии. Последний — два месяца назад, 4 октября, когда турецкий «Фенербахче» в родных стенах взял верх над словацким «Спартаком» из Трнавы (2:0).
В профайле Тобиаса Вельца есть пересечение с национальной сборной Беларуси. 10 октября 2016-го подопечные Александра Хацкевича на «Борисов-Арене» разошлись миром с люксембуржцами — 1:1. В том матче приняли участие шестеро футболистов нынешнего состава БАТЭ: Денис Поляков, отдавший голевую передачу, Егор Филипенко, Александр Глеб, Михаил Гордейчук, Николай Сигневич и Максим Володько, информирует пресс-служба БАТЭ.