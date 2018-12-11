Тренер «Реала» Солари заявил, что футболисты готовы отдать все силы в матче ЛЧ с ЦСКА

Встреча заключительного тура группы G состоится в Испании 12 декабря, начало — 20:55 мск.
«Сейчас наша команда до конца сбалансирована, и мы готовы к каждому матчу, особенно к завтрашней встрече против ЦСКА. Мы стараемся отдавать все силы в каждой игре, но матчей в календаре много, иногда сложно правильно рассчитать силы футболистов, так как времени на восстановление мало», — сказал Солари.
«Реал» гарантировал себе выход в 1/8 финала, занимая с 12 очками лидирующую строчку в группе. ЦСКА с четырьмя очками идет четвертым: армейцы потеряли шансы занять второе место, позволяющее квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов, но еще могу пробиться с третьей позиции в плей-офф Лиги Европы.