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18:18 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Реала» Солари заявил, что футболисты готовы отдать все силы в матче ЛЧ с ЦСКА

ТАСС, 11 декабря. Футболисты мадридского «Реала» готовы отдать все силы в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА. Об этом в ходе предматчевой пресс-коференции заявил главный тренер клуба Сантьяго Солари, слова которого приводит Marca.

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Источник: Reuters

Встреча заключительного тура группы G состоится в Испании 12 декабря, начало — 20:55 мск.

«Сейчас наша команда до конца сбалансирована, и мы готовы к каждому матчу, особенно к завтрашней встрече против ЦСКА. Мы стараемся отдавать все силы в каждой игре, но матчей в календаре много, иногда сложно правильно рассчитать силы футболистов, так как времени на восстановление мало», — сказал Солари.

«Реал» гарантировал себе выход в 1/8 финала, занимая с 12 очками лидирующую строчку в группе. ЦСКА с четырьмя очками идет четвертым: армейцы потеряли шансы занять второе место, позволяющее квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов, но еще могу пробиться с третьей позиции в плей-офф Лиги Европы.

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