Тренер «Реала» Солари заявил, что футболисты готовы отдать все силы в матче ЛЧ с ЦСКА

«Сейчас наша команда до конца сбалансирована, и мы готовы к каждому матчу, особенно к завтрашней встрече против ЦСКА. Мы стараемся отдавать все силы в каждой игре, но матчей в календаре много, иногда сложно правильно рассчитать силы футболистов, так как времени на восстановление мало», — сказал Солари.