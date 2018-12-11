Комментатор ESPN назвал преимущество «Астаны» перед «Ренном» и оценил ее шансы на плей-офф ЛЕ

«Я думаю, что у “Астаны” не много шансов в предстоящей игре. Казахстанская команда заранее прилетела во Францию и акклиматизация уже не будет проблемой. Это единственный плюс гостей. В остальном футболисты “Астаны” прошли свою пиковую форму и устали после длительного сезона. К тому же, казахстанский клуб неудачно проводит выездные матчи. Сейчас футболистам “Ренна” необходимо реабилитироваться перед болельщиками, а это значит они будут атаковать. “Астану” ждет самое сложное испытание. Я не думаю, что это будет им по силам», — отметил Джонс.
В пятом туре «Астана» дома уступила киевскому «Динамо» (0:1), а французский «Ренн» в гостях обыграл чешский «Яблонец» (1:0). В данный момент «Динамо» с 11-ю очками обеспечило себе первое место в группе, «Астана» с восемью — вторая, «Ренн» с шестью — третий, а «Яблонец» с двумя баллами располагается на последней, четвертой строчке.
Добавим, что «Ренн» после смены тренера одержал две победы подряд, а «Астана» во Франции обыграла клуб «Шамбли» (1:0) из третьей лиги местного чемпионата. О влиянии данного аспекта на предстоящую игру рассказал обозреватель журнала France Football и газеты L`Equipe Танги Ле Севилье.
Матч «Астаны» и «Ренна» состоится 13 декабря во Франции. Казахстанскому клубу достаточно не проиграть, чтобы оформить выход в 1/16 финала турнира.