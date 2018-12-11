Комментатор ESPN назвал преимущество «Астаны» перед «Ренном» и оценил ее шансы на плей-офф ЛЕ

«Я думаю, что у “Астаны” не много шансов в предстоящей игре. Казахстанская команда заранее прилетела во Францию и акклиматизация уже не будет проблемой. Это единственный плюс гостей. В остальном футболисты “Астаны” прошли свою пиковую форму и устали после длительного сезона. К тому же, казахстанский клуб неудачно проводит выездные матчи. Сейчас футболистам “Ренна” необходимо реабилитироваться перед болельщиками, а это значит они будут атаковать. “Астану” ждет самое сложное испытание. Я не думаю, что это будет им по силам», — отметил Джонс.