«Локомотив» вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, разгромив «Шальке»

«Локомотив» занял второе место в группе и вышел в 1/16 финала турнира, набрав, как и турецкий «Галатасарай», 10 очков. Россияне вышли в плей-офф по лучшей разнице мячей. С первого места с 13 очками вышел португальский «Порту», попав в 1/8 финала.

Юношеская лига УЕФА — соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартуют две группы по 32 команды. В первой (путь Лиги чемпионов) — юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) — победители национальных чемпионатов в своем возрасте. Победители групп пути Лиги чемпионов напрямую выходят в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала с победителями групп пути национальных чемпионов.