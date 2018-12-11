«Локомотив» вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, разгромив «Шальке»
ТАСС, 11 декабря. Московский «Локомотив» вышел в
ТАСС, 11 декабря. Московский «Локомотив» вышел в
В составе москвичей отличились реализовавший пенальти Алексей Миронов (27-я минута), Николай Поярков (32), Владислав Карапузов (39) и Тимур Сулейманов (57). У немцев единственный мяч забил Мунир Меркан (86).
«Локомотив» занял второе место в группе и вышел в 1/16 финала турнира, набрав, как и турецкий «Галатасарай», 10 очков. Россияне вышли в
Юношеская лига УЕФА — соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартуют две группы по 32 команды. В первой (путь Лиги чемпионов) — юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) — победители национальных чемпионатов в своем возрасте. Победители групп пути Лиги чемпионов напрямую выходят в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала с победителями групп пути национальных чемпионов.