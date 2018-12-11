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18:37 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, разгромив «Шальке»

ТАСС, 11 декабря. Московский «Локомотив» вышел в плей-офф Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), обыграв в гостях немецкий «Шальке». Встреча закончилась со счетом 4:1.

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В составе москвичей отличились реализовавший пенальти Алексей Миронов (27-я минута), Николай Поярков (32), Владислав Карапузов (39) и Тимур Сулейманов (57). У немцев единственный мяч забил Мунир Меркан (86).

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа D, 11.12.2018, 20:55
Шальке-04
-Локомотив-

«Локомотив» занял второе место в группе и вышел в 1/16 финала турнира, набрав, как и турецкий «Галатасарай», 10 очков. Россияне вышли в плей-офф по лучшей разнице мячей. С первого места с 13 очками вышел португальский «Порту», попав в 1/8 финала.

Юношеская лига УЕФА — соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартуют две группы по 32 команды. В первой (путь Лиги чемпионов) — юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) — победители национальных чемпионатов в своем возрасте. Победители групп пути Лиги чемпионов напрямую выходят в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала с победителями групп пути национальных чемпионов.

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