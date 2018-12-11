Футболисты «Локомотива» проиграли «Шальке» в матче ЛЧ и выбыли из еврокубков

«Локомотив» занял последнее, четвертое место в группе D, набрав три очка. Турецкий «Галатасарай» проиграл португальскому «Порту» со счетом 2:3 и с четырьмя очками вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место.

«Локомотив» выступал в групповом этапе Лиги чемпионов впервые с сезона-2003/04. Тогда же железнодорожники в последний раз вышли в плей-офф турнира, где в 1/8 финала уступили клубу чемпионата Франции «Монако» (2:1, 0:1) — этот результат является лучшим в истории команды. В последних сезонах «Локомотив» играл в Лиге Европы, в сезоне-2017/18 клуб добрался до 1/8 финала, где проиграл испанскому «Атлетико» (0:3, 1:5). Железнодорожники дважды доходили до полуфинала Кубка обладателей кубков.