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11 декабря, источник: ТАСС

Футболисты «Локомотива» проиграли «Шальке» в матче ЛЧ и выбыли из еврокубков

ТАСС, 11 декабря. Московский «Локомотив» уступил немецкому «Шальке» со счетом 0:1 в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и выбыл из еврокубков. Встреча прошла в Гельзенкирхене.

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев отличился Алессандро Шопф (90-я минута).

Футбол
Германия 2018/2019
Тур 15, 15.12.2018, 17:30
Аугсбург
-Шальке-04-

«Локомотив» занял последнее, четвертое место в группе D, набрав три очка. Турецкий «Галатасарай» проиграл португальскому «Порту» со счетом 2:3 и с четырьмя очками вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место.

В плей-офф Лиги чемпионов вышли португальский «Порту» (16 очков) и «Шальке» (11), они обеспечили себе выход ранее.

«Локомотив» выступал в групповом этапе Лиги чемпионов впервые с сезона-2003/04. Тогда же железнодорожники в последний раз вышли в плей-офф турнира, где в 1/8 финала уступили клубу чемпионата Франции «Монако» (2:1, 0:1) — этот результат является лучшим в истории команды. В последних сезонах «Локомотив» играл в Лиге Европы, в сезоне-2017/18 клуб добрался до 1/8 финала, где проиграл испанскому «Атлетико» (0:3, 1:5). Железнодорожники дважды доходили до полуфинала Кубка обладателей кубков.

Шальке-04 1:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив
11.12.2018, 20:55 Зрители: 48883 Групповой турнир: Группа D Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Главные тренеры
Доменико Тедеско Юрий Семин
Голы
90+1′ Алессандро Шепф 28
Составы
Ральф Ферманн (к) 1
Матия Настасич 5
Роналду Апаресиду Родригес Налду 29
Алессандро Шепф 28
Омар Маскарель 6
27′ Суат Сердар 8
Евгений Коноплянка 11
87′ Бенжамен Стамбули 17
45+2′ 59′ Беньямин Голлер 39
Амин Харит 25
16′ Хамза Мендиль 3
Абдул Рахман Баба 14
72′ Седрик Тойхерт 23
Ахмед Кутуджу 15
1 Маринату Гильерме
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус
5 Бенедикт Хеведес 65′
33 Соломон Кверквелия
36 Дмитрий Баринов
59 Алексей Миранчук
7 Гжегож Крыховяк
27 Игорь Денисов (к) 45+1′
8 Джефферсон Фарфан 80′ 80′
9 Федор Смолов
24 Эдер 46′
60 Антон Миранчук
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 0
17 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 2
11 Угловые 2
16 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Боковой судья Поликронис Костарас (Греция)
Боковой судья Лазарос Димитриадис (Греция)
За воротами Анастасиос Папапетру (Греция)
За воротами Иоаннис Пападопулос (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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