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11 декабря, источник: Sport24

«Локомотив» проиграл «Шальке» и покидает еврокубки. Денисов запорол стопроцентный момент

Остается сосредоточиться на РПЛ.

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Казалось, что уже после четвертого тура ЛЧ «Локомотив» потерял шансы на евровесну. Но благодаря домашней победе над «Галатасараем» сохранил шансы на Лигу Европы — нужно было побеждать «Шальке» на выезде. И надеяться на осечку «Галатасарая» в матче с «Порту».

Семин выставил основной состав. Из интересного — оставил на скамейке Смолова и Антона Миранчука, сделав ставку на Эдера и Антона Миранчука.

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Также в составе появились Фарфан и Хеведес, которые в свое время защищали цвета «Шальке». Их поприветствовали отдельно.

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Доменико Тедеско, который младше Семина на 38 лет, предпочел вот такой состав. В основе вышел Евгений Коноплянка. Хотя уже на 16-й минуте Тедеско пришлось вносить изменения в игру и выпускать Абдула Баба вместо получившего травму Мендиля.

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«Шальке» делал ставку на владение мячом и резкие переводы с фланга на фланг. Ключевую роль в построениях играл Коноплянка, который много раз тащил мяч на дриблинге. Но с ним справлялись Баринов и Крыховяк.

Игру Баринова вообще стоит отметить отдельно — Дмитрий играл очень зрело и полезно. Он же создал самый опасный момент у ворот «Шальке» в первом тайме, но после его передачи Игорь Денисов зарядил выше ворот из убойной позиции.

В перерыве Семин заменил Эдера на Антона Миранчука, сделав ставку на контратаки. Порой «Локо» и правда был очень хорош в ответных выпадах, особенно старался Алексей Миранчук, который чуть было не отличился — спас Ральф Ферманн.

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Под конец игры силы начали покидать игроков «Локо». «Шальке» же создавал все больше голевых моментов, забить ни у кого не получалось. Под конец матча Семин выпустил на поле Смолова, тот отметился одним ударом, но больше ничем помочь не смог.

Интересно, что даже в конце матча, когда надо было обязательно забивать, «Шальке» спокойно владел мячом у своих ворот, а «Локомотив» не применял высокий прессинг. Наверное, именно такой безбашенности и смелости не хватило «Локо» для того, чтобы остаться в еврокубках. На 91-й минуте все было кончено — защитник Налдо сыграл на добивании и похоронил шансы «Локомотива».

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Поражение 0:1, «железнодорожники» занимают четвертое место в группе, в евровесне команду Семина в этом году ждать не стоит.

Шальке-04 1:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив
11.12.2018, 20:55 Зрители: 48883 Групповой турнир: Группа D Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Главные тренеры
Доменико Тедеско Юрий Семин
Голы
90+1′ Алессандро Шепф 28
Составы
Ральф Ферманн (к) 1
Матия Настасич 5
Роналду Апаресиду Родригес Налду 29
Алессандро Шепф 28
Омар Маскарель 6
27′ Суат Сердар 8
Евгений Коноплянка 11
87′ Бенжамен Стамбули 17
45+2′ 59′ Беньямин Голлер 39
Амин Харит 25
16′ Хамза Мендиль 3
Абдул Рахман Баба 14
72′ Седрик Тойхерт 23
Ахмед Кутуджу 15
1 Маринату Гильерме
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус
5 Бенедикт Хеведес 65′
33 Соломон Кверквелия
36 Дмитрий Баринов
59 Алексей Миранчук
7 Гжегож Крыховяк
27 Игорь Денисов (к) 45+1′
8 Джефферсон Фарфан 80′ 80′
9 Федор Смолов
24 Эдер 46′
60 Антон Миранчук
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 0
17 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 2
11 Угловые 2
16 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Боковой судья Поликронис Костарас (Греция)
Боковой судья Лазарос Димитриадис (Греция)
За воротами Анастасиос Папапетру (Греция)
За воротами Иоаннис Пападопулос (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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