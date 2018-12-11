«Локомотив» проиграл «Шальке» и покидает еврокубки. Денисов запорол стопроцентный момент

Казалось, что уже после четвертого тура ЛЧ «Локомотив» потерял шансы на евровесну. Но благодаря домашней победе над «Галатасараем» сохранил шансы на Лигу Европы — нужно было побеждать «Шальке» на выезде. И надеяться на осечку «Галатасарая» в матче с «Порту».

Семин выставил основной состав. Из интересного — оставил на скамейке Смолова и Антона Миранчука, сделав ставку на Эдера и Антона Миранчука.

Также в составе появились Фарфан и Хеведес, которые в свое время защищали цвета «Шальке». Их поприветствовали отдельно.

Доменико Тедеско, который младше Семина на 38 лет, предпочел вот такой состав. В основе вышел Евгений Коноплянка. Хотя уже на 16-й минуте Тедеско пришлось вносить изменения в игру и выпускать Абдула Баба вместо получившего травму Мендиля.

«Шальке» делал ставку на владение мячом и резкие переводы с фланга на фланг. Ключевую роль в построениях играл Коноплянка, который много раз тащил мяч на дриблинге. Но с ним справлялись Баринов и Крыховяк.

Игру Баринова вообще стоит отметить отдельно — Дмитрий играл очень зрело и полезно. Он же создал самый опасный момент у ворот «Шальке» в первом тайме, но после его передачи Игорь Денисов зарядил выше ворот из убойной позиции.

В перерыве Семин заменил Эдера на Антона Миранчука, сделав ставку на контратаки. Порой «Локо» и правда был очень хорош в ответных выпадах, особенно старался Алексей Миранчук, который чуть было не отличился — спас Ральф Ферманн.

Под конец игры силы начали покидать игроков «Локо». «Шальке» же создавал все больше голевых моментов, забить ни у кого не получалось. Под конец матча Семин выпустил на поле Смолова, тот отметился одним ударом, но больше ничем помочь не смог.

Интересно, что даже в конце матча, когда надо было обязательно забивать, «Шальке» спокойно владел мячом у своих ворот, а «Локомотив» не применял высокий прессинг. Наверное, именно такой безбашенности и смелости не хватило «Локо» для того, чтобы остаться в еврокубках. На 91-й минуте все было кончено — защитник Налдо сыграл на добивании и похоронил шансы «Локомотива».