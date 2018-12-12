Юрий Семин: «Шальке» превзошел нас физически

Источник: AFP 2018

— Наверное, мы получили громадный опыт после того, как в Лиге чемпионов нас не было 14 лет, — сказал Семин. — Громадный опыт в том, что в этом турнире нужно бороться до 95-й минуты. Может быть, был фон усталости. Может, потеряли в последний момент в двух играх с «Шальке» концентрацию. Но мы проиграли. Поэтому поздравляю «Шальке» с выходом в следующую стадию. Все закономерно. Нам же, вероятно, того опыта, которого мы не имели, как раз и не хватило.

— Почему даже в заявке не было Мануэла Фернандеша?

— Фернандеш не смог играть из-за травмы. Хотя мы надеялись.

— Вы решили сыграть в три центральных хавбека — первый раз в Лиге чемпионов и второй раз в сезоне. В чем состоял ваш план?

— В большей степени мы танцевали от своих возможностей на сегодняшний день. Поэтому вышли те игроки, которые были лучше готовы физически.

— Согласитесь, что «Локомотив» сыграл в несколько трусливый футбол? Ведь нужно было побеждать.

— Думаю, вы ошибаетесь. Мы в этой Лиге чемпионов ни разу не играли в трусливый футбол. Мы создавали моменты, не ставили автобусы. Но, наверное, сегодня «Шальке» оказал такое давление, что нам пришлось защищаться. Вот и все.

— Было ощущение, что первые 60 минут все для вас в целом шло по плану, у «Шальке» не было моментов, но в последние полчаса у «Локо» произошел какой-то надлом. Так ли это? И можно ли сказать, что решающим в матче стал нереализованный момент Денисова?

— Он сыграл определенную роль. Но, мне кажется, «Шальке» физически нас превосходил не 30 минут, а минут 15. У немцев после предыдущей игры произошло больше замен, чем у нас. Они были в функционально лучшем состоянии, чем наши игроки.

— Вы предпочли Эдера Смолову в стартовом составе — но в перерыве заменили португальца на Антона Миранчука. Можете объяснить эти решения?

— Сложный момент. Мне показалось после первого тайма, что в средней линии у нас не хватает игрока, который мог бы разогнать атаку, что может делать Антон в контратакующих действиях. Но это не произошло.

Мне не понравилась ситуация с левой стороны, где играл Фарфан. Предыдущий матч в чемпионате России мы во втором тайме перевели Фарфана в центр, и это сработало. Сегодня — не сработало. В целом самую большую роль сегодня сыграли единоборства. Их «Шальке», где было много молодых игроков, выиграл. Больше никакого преимущества у соперника ни в чем не было.