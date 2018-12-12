Юрий Семин: «Шальке» превзошел нас физически
Главный тренер «Локомотива» прокомментировал поражение от «Шальке» (0:1).
Главный тренер «Локомотива» прокомментировал поражение от «Шальке» (0:1).
— Наверное, мы получили громадный опыт после того, как в Лиге чемпионов нас не было 14 лет, — сказал Семин. — Громадный опыт в том, что в этом турнире нужно бороться до 95-й минуты. Может быть, был фон усталости. Может, потеряли в последний момент в двух играх с «Шальке» концентрацию. Но мы проиграли. Поэтому поздравляю «Шальке» с выходом в следующую стадию. Все закономерно. Нам же, вероятно, того опыта, которого мы не имели, как раз и не хватило.
— Почему даже в заявке не было Мануэла Фернандеша?
— Фернандеш не смог играть
— Вы решили сыграть в три центральных хавбека — первый раз в Лиге чемпионов и второй раз в сезоне. В чем состоял ваш план?
— В большей степени мы танцевали от своих возможностей на сегодняшний день. Поэтому вышли те игроки, которые были лучше готовы физически.
— Согласитесь, что «Локомотив» сыграл в несколько трусливый футбол? Ведь нужно было побеждать.
— Думаю, вы ошибаетесь. Мы в этой Лиге чемпионов ни разу не играли в трусливый футбол. Мы создавали моменты, не ставили автобусы. Но, наверное, сегодня «Шальке» оказал такое давление, что нам пришлось защищаться. Вот и все.
— Было ощущение, что первые 60 минут все для вас в целом шло по плану, у «Шальке» не было моментов, но в последние полчаса у «Локо» произошел
— Он сыграл определенную роль. Но, мне кажется, «Шальке» физически нас превосходил не 30 минут, а минут 15. У немцев после предыдущей игры произошло больше замен, чем у нас. Они были в функционально лучшем состоянии, чем наши игроки.
— Вы предпочли Эдера Смолову в стартовом составе — но в перерыве заменили португальца на Антона Миранчука. Можете объяснить эти решения?
— Сложный момент. Мне показалось после первого тайма, что в средней линии у нас не хватает игрока, который мог бы разогнать атаку, что может делать Антон в контратакующих действиях. Но это не произошло.
Мне не понравилась ситуация с левой стороны, где играл Фарфан. Предыдущий матч в чемпионате России мы во втором тайме перевели Фарфана в центр, и это сработало. Сегодня — не сработало. В целом самую большую роль сегодня сыграли единоборства. Их «Шальке», где было много молодых игроков, выиграл. Больше никакого преимущества у соперника ни в чем не было.
Игорь Рабинер из Гельзенкирхена.
|Доменико Тедеско
|Юрий Семин
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|2
|11
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Анастасиос Сидиропулос (Греция)
|Боковой судья
|Поликронис Костарас (Греция)
|Боковой судья
|Лазарос Димитриадис (Греция)
|За воротами
|Анастасиос Папапетру (Греция)
|За воротами
|Иоаннис Пападопулос (Греция)