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00:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юрий Семин: «Шальке» превзошел нас физически

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал поражение от «Шальке» (0:1).

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Источник: AFP 2018

— Наверное, мы получили громадный опыт после того, как в Лиге чемпионов нас не было 14 лет, — сказал Семин. — Громадный опыт в том, что в этом турнире нужно бороться до 95-й минуты. Может быть, был фон усталости. Может, потеряли в последний момент в двух играх с «Шальке» концентрацию. Но мы проиграли. Поэтому поздравляю «Шальке» с выходом в следующую стадию. Все закономерно. Нам же, вероятно, того опыта, которого мы не имели, как раз и не хватило.

— Почему даже в заявке не было Мануэла Фернандеша?

— Фернандеш не смог играть из-за травмы. Хотя мы надеялись.

Футбол
Германия 2018/2019
Тур 15, 15.12.2018, 17:30
Аугсбург
-Шальке-04-

— Вы решили сыграть в три центральных хавбека — первый раз в Лиге чемпионов и второй раз в сезоне. В чем состоял ваш план?

— В большей степени мы танцевали от своих возможностей на сегодняшний день. Поэтому вышли те игроки, которые были лучше готовы физически.

— Согласитесь, что «Локомотив» сыграл в несколько трусливый футбол? Ведь нужно было побеждать.

— Думаю, вы ошибаетесь. Мы в этой Лиге чемпионов ни разу не играли в трусливый футбол. Мы создавали моменты, не ставили автобусы. Но, наверное, сегодня «Шальке» оказал такое давление, что нам пришлось защищаться. Вот и все.

— Было ощущение, что первые 60 минут все для вас в целом шло по плану, у «Шальке» не было моментов, но в последние полчаса у «Локо» произошел какой-то надлом. Так ли это? И можно ли сказать, что решающим в матче стал нереализованный момент Денисова?

— Он сыграл определенную роль. Но, мне кажется, «Шальке» физически нас превосходил не 30 минут, а минут 15. У немцев после предыдущей игры произошло больше замен, чем у нас. Они были в функционально лучшем состоянии, чем наши игроки.

— Вы предпочли Эдера Смолову в стартовом составе — но в перерыве заменили португальца на Антона Миранчука. Можете объяснить эти решения?

— Сложный момент. Мне показалось после первого тайма, что в средней линии у нас не хватает игрока, который мог бы разогнать атаку, что может делать Антон в контратакующих действиях. Но это не произошло.

Мне не понравилась ситуация с левой стороны, где играл Фарфан. Предыдущий матч в чемпионате России мы во втором тайме перевели Фарфана в центр, и это сработало. Сегодня — не сработало. В целом самую большую роль сегодня сыграли единоборства. Их «Шальке», где было много молодых игроков, выиграл. Больше никакого преимущества у соперника ни в чем не было.

Игорь Рабинер из Гельзенкирхена.

Шальке-04 1:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив
11.12.2018, 20:55 Зрители: 48883 Групповой турнир: Группа D Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Главные тренеры
Доменико Тедеско Юрий Семин
Голы
90+1′ Алессандро Шепф 28
Составы
Ральф Ферманн (к) 1
Матия Настасич 5
Роналду Апаресиду Родригес Налду 29
Алессандро Шепф 28
Омар Маскарель 6
27′ Суат Сердар 8
Евгений Коноплянка 11
87′ Бенжамен Стамбули 17
45+2′ 59′ Беньямин Голлер 39
Амин Харит 25
16′ Хамза Мендиль 3
Абдул Рахман Баба 14
72′ Седрик Тойхерт 23
Ахмед Кутуджу 15
1 Маринату Гильерме
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус
5 Бенедикт Хеведес 65′
33 Соломон Кверквелия
36 Дмитрий Баринов
59 Алексей Миранчук
7 Гжегож Крыховяк
27 Игорь Денисов (к) 45+1′
8 Джефферсон Фарфан 80′ 80′
9 Федор Смолов
24 Эдер 46′
60 Антон Миранчук
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 0
17 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 2
11 Угловые 2
16 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Боковой судья Поликронис Костарас (Греция)
Боковой судья Лазарос Димитриадис (Греция)
За воротами Анастасиос Папапетру (Греция)
За воротами Иоаннис Пападопулос (Греция)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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