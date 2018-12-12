Оранжевое настроение. Пробьется ли «Шахтер» в плей-офф Лиги чемпионов?
Рассказываем о главных интригах заключительного игрового дня группового этапа Лиги чемпионов.
Рассказываем о главных интригах заключительного игрового дня группового этапа Лиги чемпионов.
С первым участником
Взгляды всех болельщиков донецкой команды будут прикованы в среду к Киеву — «горняки» принимают лионцев, и в случае победы составят компанию Пепу Гвардьоле и компании. Шансы на праздничное оранжевое настроение у хозяев есть — в первом матче этих команд французская сторона серьезным усилием воли (и не без помощи расслабившихся гостей) отыгралась с 0:2 и завершила встречу вничью (2:2), но «Шахтер» явно смотрелся предпочтительнее. Сейчас права на ошибку у Паулу Фонсеки и его игроков нет.
В состав «Валенсии»
Противостоять ему будет бывший наставник — первые серьезные шаги в главной команде «Реала» российский выпускник «сливочной» академии начал делать именно при Жозе Моуринью. Так, перед началом сезона-2012/13 португальский тренер мадридцев выпустил 21-летнего Черышева в матче на Кубок Сантьяго Бернабеу, в котором «Королевский клуб» разгромил колумбийский «Мильонариос» (8:0).
В этом квартете тоже все прозаично: есть аутсайдер (АЕК, 4-е место), есть неудачник («Бенфика», 3-е место) и два умчавшихся вперед паровоза, «Аякс» и «Бавария». Вечером в среду в Амстердаме они разыграют между собой, кому же достанется первая строчка и более мягкий (но это не факт) жребий в