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00:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Оранжевое настроение. Пробьется ли «Шахтер» в плей-офф Лиги чемпионов?

Рассказываем о главных интригах заключительного игрового дня группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters
Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа F, 12.12.2018, 23:00
Шахтер Д
-Лион-

Группа F. Все внимание — на Киев

С первым участником плей-офф ЛЧ-2018/19 от квартета F все ясно: «Манчестер Сити», пусть и не без скрипа (лишь одно очко в двух матчах с «Лионом»), но подтвердил выход из группы — в худшем случае, со второго места. А вот французы, несмотря на успешный результат в играх с «горожанами», могут остаться с носом — у них на пути стоит «Шахтер», в пятом туре совершивший чудо и на последних секундах вырвавший победу над «Хоффенхаймом» (3:2).

Взгляды всех болельщиков донецкой команды будут прикованы в среду к Киеву — «горняки» принимают лионцев, и в случае победы составят компанию Пепу Гвардьоле и компании. Шансы на праздничное оранжевое настроение у хозяев есть — в первом матче этих команд французская сторона серьезным усилием воли (и не без помощи расслабившихся гостей) отыгралась с 0:2 и завершила встречу вничью (2:2), но «Шахтер» явно смотрелся предпочтительнее. Сейчас права на ошибку у Паулу Фонсеки и его игроков нет.

Группа H. Черышев против Моуринью

В состав «Валенсии» наконец-то вернулся российский полузащитник Денис Черышев. Пропустив полтора месяца из-за повреждения, на прошлой неделе он провел полчаса в кубковой игре против «Эбро» (1:0), а на выходных появился на поле во втором тайме матча с «Севильей» (1:1). Учитывая, что никаких турнирных задач команды решать не намерены — «летучие мыши» точно отправятся в плей-офф Лиги Европы, а «красные дьяволы» — в 1/8 финала ЛЧ, то Черышев вполне может сыграть завтра на «Месталье».

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа H, 12.12.2018, 23:00
Валенсия
-Манчестер Юнайтед-

Противостоять ему будет бывший наставник — первые серьезные шаги в главной команде «Реала» российский выпускник «сливочной» академии начал делать именно при Жозе Моуринью. Так, перед началом сезона-2012/13 португальский тренер мадридцев выпустил 21-летнего Черышева в матче на Кубок Сантьяго Бернабеу, в котором «Королевский клуб» разгромил колумбийский «Мильонариос» (8:0).

Группа E. Бой за первую строчку

В этом квартете тоже все прозаично: есть аутсайдер (АЕК, 4-е место), есть неудачник («Бенфика», 3-е место) и два умчавшихся вперед паровоза, «Аякс» и «Бавария». Вечером в среду в Амстердаме они разыграют между собой, кому же достанется первая строчка и более мягкий (но это не факт) жребий в плей-офф. В Мюнхене команды сыграли вничью (1:1), поэтому больше шансов на успех у голландцев. Немцы, обеспокоенные борьбой в бундеслиге — «Бавария» идет третьей, уступая девять очков дортмундской «Боруссии», — вполне могут махнуть рукой и привезти на «Амстердам Арену» не самый сильный состав.

Шахтер Д
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