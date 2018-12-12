Нереальный шанс для ЦСКА
Сегодня ЦСКА проведет свой заключительный матч в Лиге чемпионов-2018/19. Соперник — лучший клуб мира.
Сегодня ЦСКА проведет свой заключительный матч в Лиге чемпионов-2018/19. Соперник — лучший клуб мира.
1 июля 2018 года футбольная Испания пережила шок. После удара Яго Аспаса в серии 11-метровых в матче 1/8 финала чемпионата мира бриллиантовая нога Игоря Акинфеева отправила «Красную фурию» домой задолго до решающей встречи турнира. Звезды мирового футбола — Серхио Рамос, Пике, де Хеа, Иньеста — покидали поле «Лужников», явно не понимая, что произошло. Все они видели себя в четвертьфинале, собираясь вечером смотреть, кто станет их соперником на этой стадии — Хорватия или Дания. А получилось — «чемодан, вокзал Мадрид».
2 октября 2018 года в ступор впала уже испанская столица. Гол Николы Влашича вкупе с отличной игрой Акинфеева и других армейцев заставили капитулировать в тех же «Лужниках» «Реал» — клуб, который 13 раз побеждал в главном еврокубке, взяв трофей, в том числе, три последних года подряд. Лучший сейчас футболист планеты Модрич, обладатель золота ЧМ-2014 Кроос, звездный форвард Бензема после финального свистка не верили своим глазам, глядя на табло. Они приехали в Россию на легкую прогулку. А получилось — «чемодан, вокзал, Мадрид».
И очень не хотелось бы, чтобы сегодня на «Сантьяго Бернабеу» все сложилось с точностью до наоборот — «чемодан, вокзал, Москва».
Третья веская причина исключительно финансовая. ЦСКА живет по средствам, а каждый матч в Лиге чемпионов — потенциальная возможность неплохо заработать. В этом розыгрыше армейцы уже пополнили бюджет почти на 19 миллионов евро, но еще 2,7 миллиона за победу явно не станут лишними. Как и 0,9 миллиона за ничью, в гостях у «Реала» тоже весьма почетную.
Так что выходя на поле легендарного стадиона мадридского стадиона армейцам не нужно думать о том, как все закончится в паре «Виктория» — «Рома», хотя для выхода в 1/16 финала Лиги Европы россиянам нужно в последнем туре набрать больше очков, чем чехам. ЦСКА, сыграй так, чтобы не было стыдно ни тебе самому, ни нам. Подари стране еще один праздник с испанским оттенком!