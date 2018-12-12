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00:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нереальный шанс для ЦСКА

Сегодня ЦСКА проведет свой заключительный матч в Лиге чемпионов-2018/19. Соперник — лучший клуб мира.

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Источник: AFP 2018

1 июля 2018 года футбольная Испания пережила шок. После удара Яго Аспаса в серии 11-метровых в матче 1/8 финала чемпионата мира бриллиантовая нога Игоря Акинфеева отправила «Красную фурию» домой задолго до решающей встречи турнира. Звезды мирового футбола — Серхио Рамос, Пике, де Хеа, Иньеста — покидали поле «Лужников», явно не понимая, что произошло. Все они видели себя в четвертьфинале, собираясь вечером смотреть, кто станет их соперником на этой стадии — Хорватия или Дания. А получилось — «чемодан, вокзал Мадрид».

2 октября 2018 года в ступор впала уже испанская столица. Гол Николы Влашича вкупе с отличной игрой Акинфеева и других армейцев заставили капитулировать в тех же «Лужниках» «Реал» — клуб, который 13 раз побеждал в главном еврокубке, взяв трофей, в том числе, три последних года подряд. Лучший сейчас футболист планеты Модрич, обладатель золота ЧМ-2014 Кроос, звездный форвард Бензема после финального свистка не верили своим глазам, глядя на табло. Они приехали в Россию на легкую прогулку. А получилось — «чемодан, вокзал, Мадрид».

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа G, 12.12.2018, 20:55
Реал
-ЦСКА-

И очень не хотелось бы, чтобы сегодня на «Сантьяго Бернабеу» все сложилось с точностью до наоборот — «чемодан, вокзал, Москва». Во-первых, две встречи в «Лужниках» заставили испанских болельщиков как следует выучить фамилии выходивших на поле в обоих случаях Акинфеева и Мариу Фернандеса, но есть желание, чтобы теперь фанаты «Королевского клуба» навсегда запомнили и четыре буквы «Ц», «С», «К», «А». Хочется, чтобы москвичи в первую очередь проявили себя именно как команда, а если при этом кто-то — например, лидер среди бомбардиров РПЛ форвард Чалов — блеснет особенно ярко, то вообще здорово.

Во-вторых, такие победы как против Испании или «Реала» со временем обрастают легендами, навсегда оставаясь в памяти людей и составляя золотой фонд нашего футбола. И пока нам подобных успехов очень не хватает — мы не избалованы сенсациями со знаком «плюс». Встреча с «Королевским клубом» — это шанс войти в историю. Нереальный шанс.

Третья веская причина исключительно финансовая. ЦСКА живет по средствам, а каждый матч в Лиге чемпионов — потенциальная возможность неплохо заработать. В этом розыгрыше армейцы уже пополнили бюджет почти на 19 миллионов евро, но еще 2,7 миллиона за победу явно не станут лишними. Как и 0,9 миллиона за ничью, в гостях у «Реала» тоже весьма почетную.

Так что выходя на поле легендарного стадиона мадридского стадиона армейцам не нужно думать о том, как все закончится в паре «Виктория» — «Рома», хотя для выхода в 1/16 финала Лиги Европы россиянам нужно в последнем туре набрать больше очков, чем чехам. ЦСКА, сыграй так, чтобы не было стыдно ни тебе самому, ни нам. Подари стране еще один праздник с испанским оттенком!

ЦСКА вылетел из Лиги чемпионов
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28 ноября© Ньюстюб
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