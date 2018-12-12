«Ливерпуль» победил «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Источник: AP 2018

Голом в составе победителей отметился Мохаммед Салах (34-я минута). В добавленное время «Наполи» забил мяч, но арбитр Дамир Скомина отменил взятие ворот из-за положения вне игры.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и занял в группе C второе место, обеспечивающее проход в плей-офф турнира. В активе «Наполи» также 9 очков, но по дополнительным показателям (за счет большего количества голов) англичане оставили итальянцев позади. Французский «Пари Сен-Жермен» в другом матче группы обыграл на выезде сербскую «Црвену Звезду» со счетом 4:1 и занял первое место с 11 очками.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 12.12.2018, 20:55 Реал - ЦСКА -

Испанская «Барселона» дома сыграла вничью с английским «Тоттенхэмом» (1:1) и вышла из группы B с первого места, набрав 14 очков. В параллельном матче итальянский «Интер» дома разошелся миром с аутсайдером группы голландским ПСВ (1:1). «Интер» и «Тоттенхэм» набрали по 8 очков, но по дополнительным показателям (большее количество мячей на чужом поле в очных матчах) второе место заняли англичане.

Немецкая «Боруссия» (Дортмунд) выиграла в гостях у представляющего Францию «Монако» (2:0), набрала 13 очков и вышла в плей-офф, заняв первое место в группе A. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принял участия в матче из-за болезни. Испанский «Атлетико» на выезде сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» (0:0) и также вышел в плей-офф, но со второго места (13 очков). Оба клуба обеспечили себе выход досрочно, «Боруссия» опередила «Атлетико» по результату очных матчей.