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01:38 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» победил «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 12 декабря. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» одержал победу над итальянским «Наполи» со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2018

Голом в составе победителей отметился Мохаммед Салах (34-я минута). В добавленное время «Наполи» забил мяч, но арбитр Дамир Скомина отменил взятие ворот из-за положения вне игры.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и занял в группе C второе место, обеспечивающее проход в плей-офф турнира. В активе «Наполи» также 9 очков, но по дополнительным показателям (за счет большего количества голов) англичане оставили итальянцев позади. Французский «Пари Сен-Жермен» в другом матче группы обыграл на выезде сербскую «Црвену Звезду» со счетом 4:1 и занял первое место с 11 очками.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа G, 12.12.2018, 20:55
Реал
-ЦСКА-

Испанская «Барселона» дома сыграла вничью с английским «Тоттенхэмом» (1:1) и вышла из группы B с первого места, набрав 14 очков. В параллельном матче итальянский «Интер» дома разошелся миром с аутсайдером группы голландским ПСВ (1:1). «Интер» и «Тоттенхэм» набрали по 8 очков, но по дополнительным показателям (большее количество мячей на чужом поле в очных матчах) второе место заняли англичане.

Немецкая «Боруссия» (Дортмунд) выиграла в гостях у представляющего Францию «Монако» (2:0), набрала 13 очков и вышла в плей-офф, заняв первое место в группе A. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принял участия в матче из-за болезни. Испанский «Атлетико» на выезде сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» (0:0) и также вышел в плей-офф, но со второго места (13 очков). Оба клуба обеспечили себе выход досрочно, «Боруссия» опередила «Атлетико» по результату очных матчей.

По итогам группового раунда Лиги чемпионов команды, занявшие первое и второе места в группах, выходят в 1/8 турнира, занявшие третье место — отправляются в 1/16 финала Лиги Европы. Заключительный тур в группах E-H пройдет в среду. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы состоится 17 декабря в швейцарском Ньоне.

Ливерпуль 1:0
Первый тайм: 1:0
Наполи
11.12.2018, 23:00 Зрители: 52015 Групповой турнир: Группа C Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Карло Анчелотти
Голы
34′ Мохамед Салах (Дж. Милнер) 11
Составы
Алиссон 13
90+1′ Эндрю Робертсон 26
13′ Виргил ван Дейк 4
Жоэль Матип 32
Джорджиньо Вайналдум 5
Джордан Хендерсон (к) 14
83′ Мохамед Салах 11
90+3′ Садио Мане 10
90′ Трент Александр-Арнолд 66
Деян Ловрен 6
85′ Джеймс Милнер 7
Фабинью 3
79′ Роберту Фирмину 9
Наби Кейта 8
25 Давид Оспина
19 Никола Максимович
26 Калиду Кулибали 40′
33 Рауль Альбиоль
5 Маркес Лоурейру Аллан
17 Марек Хамшик (к)
7 Хосе Кальехон
24 Лоренцо Инсинье
6 Мариу Руй 70′
31 Фаузи Гулям
8 Фабиан Руис 62′
20 Петр Зелиньски
14 Дрис Мертенс 67′
99 Аркадиуш Милик
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 3
3 Угловые 3
16 Фолы 6
6 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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