Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов
Определились первые восемь участников
Определились первые восемь участников
Из группы А в весеннюю стадию турнира пробились «Боруссия» (Дортмунд) и «Атлетико». Первые два места в группе В заняли «Барселона» и «Тоттенхэм».
Также в
Среди участников решающей стадии Лиги чемпионов не окажется российских клубов. Московский «Локомотив», действующий чемпион России, занял в группе D последнее место, проиграв на выезде «Шальке» (0:1). ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом» 12 декабря, однако армейцы потеряли шансы на выход из квартета. Тем не менее, москвичи могут побороться за третью строчку, дающую право сыграть в Лиге Европы.
Остальные участники