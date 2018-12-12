Успех «Порту» в ЛЧ помог Португалии сократить отставание от России в таблице коэффициентов
ТАСС, 12 декабря. Поражение «Локомотива» в заключительном матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов, а также победа «Порту» и выход команды в 1/8 финала турнира позволили Португалии значительно сократить отставание от России в споре за шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Если перед первым игровым днем еврокубков на этой неделе отставание Португалии составляло 5,7 балла, то после успеха «Порту» оно сократилось до 4,3 балла.