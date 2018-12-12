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07:50 (мск), источник: ТАСС

Успех «Порту» в ЛЧ помог Португалии сократить отставание от России в таблице коэффициентов

ТАСС, 12 декабря. Поражение «Локомотива» в заключительном матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов, а также победа «Порту» и выход команды в 1/8 финала турнира позволили Португалии значительно сократить отставание от России в споре за шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Если перед первым игровым днем еврокубков на этой неделе отставание Португалии составляло 5,7 балла, то после успеха «Порту» оно сократилось до 4,3 балла.

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Суммарный коэффициент России после поражения «Локомотива» от «Шальке» остался прежним — 49,382. «Порту», проявив спортивный характер в ничего не значащей для него игре в Стамбуле, выиграл у «Галатасарая» со счетом 3:2. Это помогло набрать Португалии семь очков — два за победу в матче и пять за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, что вылилось в прибавку к коэффициенту в виде 1,4 балла. Суммарный коэффициент португальцев составил 45,032.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа D, 11.12.2018, 20:55
Шальке-04
1Локомотив0

Отставание России от Франции увеличилось, так как ПСЖ добился аналогичного с «Порту» успеха. Однако из-за большего числа французских клубов в еврокубках было получено 1,167 балла. Суммарный коэффициент теперь составляет 55,498.

Таблица текущего розыгрыша определяет представительство клубов в евросезоне-2020/21. Стоит отметить, что Россия на этой неделе бонуса в виде баллов за выход в следующую стадию турнира не получит, так как ее клубы лишились шансов на дальнейшее выступление в Лиге чемпионов. Правило начисления баллов за выход в следующую стадию Лиги Европы будет действовать только начиная с попадания в четвертьфинал турнира. У португальцев представитель в главном еврокубке будет всего один, так как «Бенфика» лишилась шансов на выход из своей группы, обеспечив себе место в 1/16 финала Лиги Европы.

Лидером таблицы коэффициентов остается Испания — 95,855 балла, на втором месте находится Англия — 73,462. Третью строчку занимает Италия (70,725), четвертую — Германия (68,213).
Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа D, 11.12.2018, 20:55
Галатасарай
2Порту3

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — пять баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

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