«Видели мучения чемпиона России»: как «Локо» выгнали из Европы

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Московский «Локомотив» проиграл на выезде немецкому «Шальке-04» со счетом 0:1 и бесславно завершил свое выступление в еврокубках.

«Железнодорожники» одержали только одну победу на групповом этапе Лиги чемпионов, а во всех остальных матчах потерпели поражение, хотя группа им досталась довольно ровная — помимо «Шальке», там выступали португальский «Порту» и турецкий «Галатасарай», которые отнюдь не являются европейскими грандами.

При этом у подопечных Юрия Семина оставался шанс зацепиться в последнем матче хотя бы за третье место в группе, которое позволяет пройти в 1/16 финала Лиги Европы.

В параллельной встрече немотивированный «Порту», уже обеспечивший себе выход в плей-офф ЛЧ, обыграл «Галатасарай», который лишь на одно очко превосходил «Локо». Красно-зеленые должны были одолеть «Шальке» с 13-го места Бундеслиги — и здравствуй, евровесна.

Однако вместо этого москвичи сами пропустили на последних минутах — и это при том, что «Шальке», как и «Порту», не был мотивирован на победу, поскольку давно гарантировал себе второе место группе, и на эту встречу вышел изрядно ротированным составом.

«Локо» же за весь матч только один раз пробил в створ усилиями Антона Миранчука.

«Мне показалось, что в последние 15 минут “Шальке” физически нас превосходил, — приводит слова главного тренера “железнодорожников” Семина ТАСС. — Молодые игроки “Шальке” выиграли у нас единоборства. Другого преимущества у соперника не было. Что ж, мы получили громадный опыт после 14 лет отсутствия в Лиге чемпионов. Здесь нужно бороться до 95-й минуты. Может быть, был фон усталости, но, может, потеряли в обоих матчах концентрацию, все закономерно. Почему мы играли трусливо? Вы ошибаетесь. В этой Лиге чемпионов мы ни разу не играли в трусливый футбол, не ставили автобусы, атаковали. Наверное, сегодня “Шальке” оказал такое давление, что нам пришлось защищаться».

Немецкий защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес, в отличие от тренера, заявил, что команда действительно больше концентрировалась на обороне.

«Я расстроен. Мы играли вничью, но опять, как в Москве, пропустили на 90-й минуте. Думаю, нам не хватило удачи, но уже ничего не исправить. В первую очередь мы думали об обороне, но ждали стандартных положений и имели хорошие моменты, чтобы выйти вперед. Однако во втором тайме команда действовала слишком инертно, не хватало остроты в атаке, ощущалась накопившаяся усталость. Возможно, как раз свежести не хватило для того, чтобы устроить навал в последние десять минут», — предположил игрок в эфире телеканала «Матч Премьер».

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка признался, что ожидал большего от москвичей.

«Не могу точно сказать, почему мы настолько превосходили соперника — я не тренер. Но думаю, что мы высоко прессинговали и не давали гостям разгонять атаки. От “Локомотива” мы ожидали большего, ведь им была необходима только победа. К тому же и “Порту” им сделал подарок — все было в их руках», — отметил Коноплянка.

Вратарь «железнодорожников» Маринато Гилерме заявил, что, если судить по качеству игры, команда не должна была допустить такого провала в еврокубках.

«Мы не заслужили пять поражений. Кроме матча с “Порту” на выезде, мы играли не так плохо. Нам чуть не хватило фарта и опыта в Лиге чемпионов. Давно мы не играли в этом турнире, многие футболисты, включая меня, вообще здесь не выступали. Надеюсь, мы после перерыва хорошо начнем чемпионат, чтобы в следующем сезоне вновь играть в Лиге чемпионов. Думаю, там все будет по-другому», — цитирует голкипера официальный сайт «Локомотива».

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил удивление тем фактом, что красно-зеленые не выложились по максимуму в таком ответственном матче.

«Я неприятно удивлен отношением к делу некоторых футболистов “Локомотива” в матче с “Шальке”. Эта игра очень многое решала, ведь клуб мог продолжить борьбу в Лиге Европы. Честно говоря, “Шальке” не отличился чем-то особенным, в том числе и каким-то завидным мастерством. Поэтому проиграть так, как это сделал “Локомотив”, обидно вдвойне. Винить можно лишь то, как наши клубы готовятся к еврокубковым матчам. Дело в отсутствии профессионализма. Лига чемпионов наглядно показала, на что способны наши клубы. Они ни черта не умеют. Честно, очень трудно наблюдать за мучениями чемпиона России», — приводит слова Рейнгольда «Спорт уик-энд».

После этой встречи «Локомотив» набрал три очка в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (меньше было только в сезоне-2002/03, когда «железнодорожники» попали в квартет с «Боруссией», «Реалом» и «Миланом») и занял последнее место в группе, вылетев из еврокубков.