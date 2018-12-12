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10:48 (мск), источник: Газета.Ру

«Видели мучения чемпиона России»: как «Локо» выгнали из Европы

Московский «Локомотив» пропустил на последних минутах от немецкого «Шальке» и окончательно лишился шансов на продолжение борьбы в еврокубках. После встречи главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин ответил на вопрос, почему его команда играла трусливо, украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка признался, что ожидал от москвичей большего, а вратарь «Локо» Маринато Гилерме объяснил, почему красно-зеленые не заслужили пять поражений в Лиге чемпионов.

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Московский «Локомотив» проиграл на выезде немецкому «Шальке-04» со счетом 0:1 и бесславно завершил свое выступление в еврокубках.

«Железнодорожники» одержали только одну победу на групповом этапе Лиги чемпионов, а во всех остальных матчах потерпели поражение, хотя группа им досталась довольно ровная — помимо «Шальке», там выступали португальский «Порту» и турецкий «Галатасарай», которые отнюдь не являются европейскими грандами.

При этом у подопечных Юрия Семина оставался шанс зацепиться в последнем матче хотя бы за третье место в группе, которое позволяет пройти в 1/16 финала Лиги Европы.

В параллельной встрече немотивированный «Порту», уже обеспечивший себе выход в плей-офф ЛЧ, обыграл «Галатасарай», который лишь на одно очко превосходил «Локо». Красно-зеленые должны были одолеть «Шальке» с 13-го места Бундеслиги — и здравствуй, евровесна.

Однако вместо этого москвичи сами пропустили на последних минутах — и это при том, что «Шальке», как и «Порту», не был мотивирован на победу, поскольку давно гарантировал себе второе место группе, и на эту встречу вышел изрядно ротированным составом.

«Локо» же за весь матч только один раз пробил в створ усилиями Антона Миранчука.

«Мне показалось, что в последние 15 минут “Шальке” физически нас превосходил, — приводит слова главного тренера “железнодорожников” Семина ТАСС. — Молодые игроки “Шальке” выиграли у нас единоборства. Другого преимущества у соперника не было. Что ж, мы получили громадный опыт после 14 лет отсутствия в Лиге чемпионов. Здесь нужно бороться до 95-й минуты. Может быть, был фон усталости, но, может, потеряли в обоих матчах концентрацию, все закономерно. Почему мы играли трусливо? Вы ошибаетесь. В этой Лиге чемпионов мы ни разу не играли в трусливый футбол, не ставили автобусы, атаковали. Наверное, сегодня “Шальке” оказал такое давление, что нам пришлось защищаться».

Немецкий защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес, в отличие от тренера, заявил, что команда действительно больше концентрировалась на обороне.

«Я расстроен. Мы играли вничью, но опять, как в Москве, пропустили на 90-й минуте. Думаю, нам не хватило удачи, но уже ничего не исправить. В первую очередь мы думали об обороне, но ждали стандартных положений и имели хорошие моменты, чтобы выйти вперед. Однако во втором тайме команда действовала слишком инертно, не хватало остроты в атаке, ощущалась накопившаяся усталость. Возможно, как раз свежести не хватило для того, чтобы устроить навал в последние десять минут», — предположил игрок в эфире телеканала «Матч Премьер».

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка признался, что ожидал большего от москвичей.

«Не могу точно сказать, почему мы настолько превосходили соперника — я не тренер. Но думаю, что мы высоко прессинговали и не давали гостям разгонять атаки. От “Локомотива” мы ожидали большего, ведь им была необходима только победа. К тому же и “Порту” им сделал подарок — все было в их руках», — отметил Коноплянка.

Вратарь «железнодорожников» Маринато Гилерме заявил, что, если судить по качеству игры, команда не должна была допустить такого провала в еврокубках.

«Мы не заслужили пять поражений. Кроме матча с “Порту” на выезде, мы играли не так плохо. Нам чуть не хватило фарта и опыта в Лиге чемпионов. Давно мы не играли в этом турнире, многие футболисты, включая меня, вообще здесь не выступали. Надеюсь, мы после перерыва хорошо начнем чемпионат, чтобы в следующем сезоне вновь играть в Лиге чемпионов. Думаю, там все будет по-другому», — цитирует голкипера официальный сайт «Локомотива».

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил удивление тем фактом, что красно-зеленые не выложились по максимуму в таком ответственном матче.

«Я неприятно удивлен отношением к делу некоторых футболистов “Локомотива” в матче с “Шальке”. Эта игра очень многое решала, ведь клуб мог продолжить борьбу в Лиге Европы. Честно говоря, “Шальке” не отличился чем-то особенным, в том числе и каким-то завидным мастерством. Поэтому проиграть так, как это сделал “Локомотив”, обидно вдвойне. Винить можно лишь то, как наши клубы готовятся к еврокубковым матчам. Дело в отсутствии профессионализма. Лига чемпионов наглядно показала, на что способны наши клубы. Они ни черта не умеют. Честно, очень трудно наблюдать за мучениями чемпиона России», — приводит слова Рейнгольда «Спорт уик-энд».

После этой встречи «Локомотив» набрал три очка в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (меньше было только в сезоне-2002/03, когда «железнодорожники» попали в квартет с «Боруссией», «Реалом» и «Миланом») и занял последнее место в группе, вылетев из еврокубков.

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Эльвира Ондар

Шальке-04 1:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив
11.12.2018, 20:55 Зрители: 48883 Групповой турнир: Группа D Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Главные тренеры
Доменико Тедеско Юрий Семин
Голы
90+1′ Алессандро Шепф 28
Составы
Ральф Ферманн (к) 1
Матия Настасич 5
Роналду Апаресиду Родригес Налду 29
Алессандро Шепф 28
59′ Омар Маскарель 6
27′ Суат Сердар 8
Евгений Коноплянка 11
87′ Бенжамен Стамбули 17
45+2′ 59′ Беньямин Голлер 39
Амин Харит 25
16′ Хамза Мендиль 3
Абдул Рахман Баба 14
72′ Седрик Тойхерт 23
Ахмед Кутуджу 15
1 Маринату Гильерме
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус
5 Бенедикт Хеведес 65′
33 Соломон Кверквелия
36 Дмитрий Баринов
59 Алексей Миранчук
7 Гжегож Крыховяк
27 Игорь Денисов (к) 45+1′
8 Джефферсон Фарфан 80′ 80′
9 Федор Смолов
24 Эдер 45′
60 Антон Миранчук
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 0
17 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 2
11 Угловые 2
16 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Боковой судья Поликронис Костарас (Греция)
Боковой судья Лазарос Димитриадис (Греция)
За воротами Анастасиос Папапетру (Греция)
За воротами Иоаннис Пападопулос (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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