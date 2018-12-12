Матчи нового ЦСКА интереснее спартаковских скандалов. Не трать время на ерунду

Источник: РИА "Новости"

В прошлый раз я ехал на матч ЦСКА в Мадрид с верой в чудо. Подкреплялась она двумя невероятными развязками групповых раундов — в 2009 и 2011 годах. Сначала в Стамбул, а через два года в Милан ЦСКА прилетал с надеждой на третье место и выход в плей-офф Лиги Европы, но благодаря удачному исходу параллельных матчей не просто победил, но и проскочил в 1/8 Лиги чемпионов. Вот там-то армейцам в прошлый раз и попался «Реал», тренируемый тогда Жозе Моуринью.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 12.12.2018, 20:55 Реал - ЦСКА -

Гол Вернблума на последней минуте московской игры с «Реалом» усилил веру в успех, но кончилось все печально — с вратарем Чепчуговым армейцы проиграли на «Бернабеу» — 1:4, что стало началом чудовищной гостевой серии в Лиге чемпионов. 0:3, 2:5, 1:2, 1:5, внезапная победа над «Сити» (2:1), а потом: 0:3, 0:1, 0:1, 1:2, 2:2, 1:3, 0:3. А затем ушел Леонид Слуцкий, и новый тренер снова научил ЦСКА побеждать в гостях и не бояться топ-клубов. Потому и на сегодняшний матч с «Реалом» я иду с верой — правда, уже не в чудо, а в команду, которая за два месяца прошла путь от вымученных ничьих с «Крыльями» и «Енисеем» до выигрыша у «Реала» в «Лужниках».

— Кого выделяете в «Реале» и помогла ли первая игра с мадридцами раскрепоститься и поверить, что можно обыгрывать такой клуб? — спросили вчера Константина Кучаева в пресс-центре «Бернабеу».

— Не сказал бы, что в «Реале» можно выделить кого-то отдельно. Здесь собраны лучшие игроки мира — на каждой позиции. Прошлый матч с «Реалом» мы даже не вспоминаем — настраиваемся на игру. Она получится намного сложнее. В Москве нам помогал стадион.

— Вы не так давно восстановились после травмы. Сейчас готовы на сто процентов?

— Те, кто готовы не на сто процентов, в заявку не попадают. Я готов на все сто и могу играть.

— С какими мыслями подходите к матчу с «Реалом»?

— Встречу с таким сильным клубом на таком стадионе можно воспринимать как праздник, подарок судьбы. Мы рады, что нам довелось сыграть со столь именитым соперником, но мы не собираемся отбывать номер и постараемся показать свою лучшую игру. Будем предельно собраны.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник ЦСКА тренировался не на «Бернабеу», а на базе «Реала». Поле стадиона решили поберечь после воскресного финала Кубка Либертадорес.

— Это вообще не проблема для нас. — сказал Виктор Гончаренко. — Те поля, что нам здесь предоставили, очень хорошего качества. А огромные трибуны мы и в среду сможем увидеть.

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— Чего ждете от игры?

— Нам надо сделать все возможное, чтобы наша команда подошла к матчу на «Сантьяго Бернабеу» в хорошем состоянии. И нам нужно сыграть неудобно для «Реала». Учитывая, что «Реал» вышел из группы, будут изменения в его составе, появятся молодые футболисты. Мы приехали сюда с надеждой — без веры в свою команду нельзя выходить на поле. Игра может повернуться в любое русло. Мы должны ждать своих шансов — если они появятся, мы должны их использовать. Главное, после игры смело смотреть друг другу в глаза в раздевалке.

После московской победы над «Реалом» ЦСКА, конечно, набедокурил в Лиге чемпионов: «Рома» ладно, а вот домашнее проигрыш «Виктории» — это уже лишнее. Но именно сквозь такие эмоциональные встряски и настолько драматичные матчи прорастают молодые таланты — Сигурдссон, Обляков и другие, которых ЦСКА этим летом набрал, по сути, на деньги от продажи одного только Витинью. Следить за тем, как эти парни стараются, растут, ошибаются, трогательно хвастаются в инстаграме первыми матчами и голами в Лиге чемпионов куда интереснее, чем наблюдать коллизии более популярных российских команд.