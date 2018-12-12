Как капитан «Спартака» Денис Глушаков поссорился с тренером, женой и фанатами

Источник: РИА "Новости"

«Глушаков — это похороны»

Денис Глушаков родился в городе Миллерово Ростовской области в 1987 году. В 2005 году Глушаков оказался в системе «Локомотива», но первый полный матч за железнодорожников он провел только три года спустя. Глушаков сумел закрепиться в составе и в 2012 году стал капитаном команды. А через год, уже будучи игроком сборной, ушел в «Спартак», который к тому моменту больше 10 лет ничего не выигрывал.

В 2016 году команда выбрала Глушакова своим капитаном, а через год клуб выиграл чемпионат России. Тогда же футболист стал героем локального мема: случайный болельщик перед матчем с ЦСКА сказал в камеру «Матч-ТВ»: «Глушаков — это похороны». В том матче он забил гол, «Спартак» выиграл, а фраза стала настолько популярной, что вошла в лексикон футбольных комментаторов.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа G, 13.12.2018, 20:55 Вильярреал - Спартак -

Этот сезон стал лучшим в карьере Глушакова: Российский футбольный союз признал его игроком года, а журнал GQ — спортсменом года. Он наслаждался любовью болельщиков, приходил в «Вечерний Ургант» и упражнялся в беззлобном троллинге, раздавая комментарии спортивным журналистам, чем выделялся на фоне других российских футболистов, большинство из которых отвечает на вопросы односложно и избегает публичности.

В 2017 году Глушаков подписал новый контракт со «Спартаком». Этому предшествовали сложные переговоры — футболист, как утверждали СМИ, хотел больше денег, чем клуб был готов ему предложить. В период переговоров его игра, по мнению болельщиков, пошла на спад — как, впрочем, и у всей команды.

По ходу сезона 2017/2018 команда, несмотря на спад в первых матчах, сумела выправить ситуацию и к концу чемпионата шла на втором месте, сохраняя шансы на чемпионство, а также претендовала на кубок России, где для попадания в финал ей достаточно было обыграть «Тосно» — одну из слабейших на тот момент команд Российской премьер-лиги.

В полуфинале кубка Глушаков вышел на замену при счете 1:0 в пользу «Спартака». Но на последних минутах матча «Тосно» сравнял счет. В дополнительное время Глушаков не реализовал выход один на один, а в серии пенальти не смог забить с 11-метровой отметки, лишив команду шансов выйти в финал.

В чемпионате «Спартак» не только не смог догнать «Локомотив», ставший в итоге чемпионом, но и пропустил ЦСКА на второе место, дающее прямую путевку в Лигу чемпионов. Участие в этом турнире гарантировало бы клубу крупные призовые.

Болельщики связывали неудачи командв в том числе и с очередным спадом в игре Глушакова — а главный тренер сборной России Станислав Черчесов не взял полузащитника на домашний чемпионат мира.

Весной 2018 года Глушаков потерял место в составе сборной и не попал на чемпионат мира. | Источник: РИА "Новости"

«Он хотел увольнения моего отца»

Первым за 15 лет чемпионством «Спартак» был во многом обязан главному тренеру Массимо Каррере, который принял руководство командой после отставки своего предшественника Дмитрия Аленичева. «Спартак» для итальянца, которому было уже за 50, стал первым клубом, в котором он занял пост главного тренера.

При нем «Спартак» не просто выиграл долгожданное золото за несколько туров до конца чемпионата — изменилось содержание игры, появились стабильность и тактическая гибкость. Каррера завоевал любовь большинства спартаковских болельщиков, которая не прошла ни после спада в игре, ни после последовавшей за этим его отставки. В которой, как многие считают, не последнюю роль сыграл Денис Глушаков.

В начале 2018 года в команде начался очередной кризис. В квалификационном раунде Лиги чемпионов «Спартак» проиграл греческому ПАОКу, после чего окончательно лишился шансов на крупные призовые и был вынужден продать одного из своих лидеров — Куинси Промеса. В чемпионате клуб показывал невнятную игру, кульминацией которой стало сентябрьское домашнее поражение от «Ахмата».

После этого матча известный артист и телеведущий, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров выложил в «Инстаграме» видео, на котором читает издевательское стихотворение о Каррере. Глушаков и защитник «Спартака» Андрей Ещенко поставили под видео лайки.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bn1MxWpB_2Q/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-17T14:53:32+00:00">17 Сен 2018 в 7:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Каррера в ответ на это перевел обоих в дубль, а в спортивные СМИ начала утекать информация о том, что Глушаков давно был недоволен Каррерой, хотел от него избавиться и привлекал на свою сторону других футболистов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BrGKbY-gAgX/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BrGKbY-gAgX/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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Ты многое преодолел, уверен, что вернешься еще сильнее!! Мы тебя ждём @eshchenko.andrey #спартак #травма #ещенко #команда #одинзавсехивсезаодного#выздоравливай #брат #друг #иркутск #москва#россия</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/glushak8/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Denis Glushakov</a> (@glushak8) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-07T18:32:45+00:00">7 Дек 2018 в 10:32 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сам полузащитник говорил, что злополучный лайк поставил случайно, а наличие конфликта с тренером отрицал.

Через месяц совет директоров отправил Карреру в отставку после еще нескольких неудачных матчей, а Глушаков вернулся в основной состав. Дочь итальянца после его увольнения написала в «Инстаграме»: «Ненавижу Глушакова, он хотел увольнения моего отца».

Как следствие многие болельщики, благодарные Каррере за первое за 16 лет чемпионство своей команды, встретили его потоком оскорблений, которой не ослабевает до сих пор.

В конце ноября во время матча Лиги Европы с венским «Рапидом» болельщик «Спартака» по имени Мирослав Голунов выбежал на поле и попытался ударить Глушакова. За это его арестовали на 10 суток. После отбытия ареста Голунов заявил, что не жалеет о своем поступке.

Другой известный болельщик «Спартака» — бывший теннисист Евгений Кафельников — узнав о поступке Голунова, перевел ему 30 тысяч рублей.

Массимо Каррера привел "Спартак" к первой победе в чемпионате за 15 лет. | Источник: РИА "Новости"

Жена, дети и подруга детства

Одновременно с историей вокруг конфликта Глушакова и Карреры начал развиваться другой скандал — связанный с женой футболиста Дарьей. Практически синхронно с переводом Глушакова в дубль в сети появилось видео, снятое, как позже выяснилось, Дарьей Глушаковой: она ломится в баню, где футболист отдыхает с девушкой; Глушаков держит дверь и не пускает жену, они обмениваются оскорблениями.

Глушаков заявил, что девушка, с которой он был в бане — его подруга детства. Затем супруги через своих адвокатов обвинили друг друга в изменах, а Дарья заявила, что Денис избивал ее. Футболист подал в суд иск о расторжении брака в родном Миллерово, его жена — в Никулинский районный суд Москвы.

На протяжении трех следующих месяцев супруги через прессу обменивались обвинениями: Дарья жаловалась, что футболист не дает денег на содержание двух общих детей, а Глушаков сам требовал от нее алименты и настаивал на том, что дети должны жить с ним.

11 декабря адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин сообщил, что его клиентка написала в полицию заявление об угрозах со стороны мужа. Вечером того же дня телеграм-канал «Мэш» опубликовал выдержки якобы из разговоров между супругами. Реплики Дарьи не приводились.

Голос, который, как утверждает канал, может принадлежать Глушакову, в крайне агрессивной форме угрожал Дарье своими связями с ФСО, депутатами Госдумы, чеченцами, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Голос также желал ей смерти и обещал «уничтожить».

Пресс-аташе «Спартака» Леонид Трахтенберг на просьбу прокомментировать эту новость ответил следующим образом: «У нас игра очень тяжелая сейчас [через несколько дней], знаете. Можно мы закончим сезон с вашего разрешения, ладно? Вот вы пишете вот это. А потом просите прокомментировать. Я вам знаете сколько таких заметок могу настрогать».

Сам футболист ситуацию не комментирует. Подлинность записи до сих пор не подтверждена, но и не опровергнута.

Что будет дальше

После конфликта с Каррерой многие болельщики требовали от руководства клуба избавиться от Глушакова, но понимания не встретили. Наиболее непримиримую позицию заняли крупнейшие фанатские группировки «Спартака», в то время как многие рядовые болельщики готовы простить своего капитана.

Сам футболист продолжает настаивать, что все в порядке. «Дорогие болельщики, всех с победой! Нас ждет интересесная весна, давайте верить в лучшее!» — говорится в последней записи в его «Инстаграме». Партнеры по команде публично выражают ему поддержку.

Контракт Глушакова со «Спартаком» действует до 31 мая 2020 года. По данным Sports.ru, гарантированный годовой доход футболиста составляет 2,6 млн евро. Дарья Глушакова в интервью «Мэшу» говорила, что его месячная зарплата составляет 15 млн рублей.