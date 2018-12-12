Футболисты ЦСКА проиграли «Реалу» в Юношеской лиге УЕФА
ТАСС, 12 декабря. Московский ЦСКА уступил мадридскому «Реалу» со счетом 1:2 в гостевом матче шестого тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
ТАСС, 12 декабря. Московский ЦСКА уступил мадридскому «Реалу» со счетом 1:2 в гостевом матче шестого тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Голами в составе победителей отметились Альваро де Фриас (45-я минута) и Иван Ривейро (80). У ЦСКА отличился Артем Попов (90+2).
ЦСКА лишился шансов на выход из группы после предыдущего тура. После шести туров клуб набрал два очка и занял четвертое место в группе G, «Реал» одержал победы во всех матчах и набрал 18 очков (первое место). Второе место заняла итальянская «Рома» (9). На третьей строчке расположилась чешская «Виктория» (5).
Ранее московский «Локомотив» занял второе место в группе D и вышел в 1/16 турнира.
Юношеская лига УЕФА — соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). Турнир разделен на два сегмента по 32 команды в каждом. В первом (путь Лиги чемпионов) участвуют юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во втором (путь национальных чемпионов) — победители национальных чемпионатов в своем возрасте. Победители групп пути Лиги чемпионов напрямую выходят в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала с победителями групп пути национальных чемпионов.