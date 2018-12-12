Футболисты ЦСКА проиграли «Реалу» в Юношеской лиге УЕФА

Источник: РИА "Новости"

Голами в составе победителей отметились Альваро де Фриас (45-я минута) и Иван Ривейро (80). У ЦСКА отличился Артем Попов (90+2).

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 12.12.2018, 20:55 Реал - ЦСКА -

ЦСКА лишился шансов на выход из группы после предыдущего тура. После шести туров клуб набрал два очка и занял четвертое место в группе G, «Реал» одержал победы во всех матчах и набрал 18 очков (первое место). Второе место заняла итальянская «Рома» (9). На третьей строчке расположилась чешская «Виктория» (5).

Ранее московский «Локомотив» занял второе место в группе D и вышел в 1/16 турнира.