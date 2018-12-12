ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Реалом»

ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Реалом»

Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на гостевой матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который пройдёт сегодня, 12 декабря, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».