ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Реалом»
Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на гостевой матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который пройдёт сегодня, 12 декабря, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на гостевой матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который пройдёт сегодня, 12 декабря, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Запасные: Помазун, Чернов, Нисимура, Кучаев, Бийол, Жамалетдинов, Эрнандес.
Начало встречи — в 20:55 по московскому времени.