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20:07 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Реалом»

Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на гостевой матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который пройдёт сегодня, 12 декабря, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Источник: РИА "Новости"
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Чернов, Нисимура, Кучаев, Бийол, Жамалетдинов, Эрнандес.

Начало встречи — в 20:55 по московскому времени.

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