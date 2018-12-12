В объятиях компромата: «Спартак» — полностью на стороне Глушакова

Источник: spartak.com

Рейс Москва — Валенсия был полностью красно-белым. Болельщики «Спартака», в основном возрастные и обеспеченные, летели на матч крепкими и шумными компаниями. Среди них было немало тех, кто открыто поддерживает антиглушаковскую позицию «Фратрии», люди, известные и на трибунах, и в твиттере.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа G, 13.12.2018, 20:55 Вильярреал - Спартак -

Новая порция компромата, вывалившаяся накануне на капитана команды, пожалуй, еще больше убедила этих людей в своем мнении. Реплики вылетали резкие и однозначные.

Когда посадка почти закончилась, через весь салон под взглядами фанатов прошли два человека — вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов. Это была очень кинематографичная сцена — как будто в черный бар в Бронксе заявилась парочка белых копов. Измайлов и Родионов невозмутимо пробрались в конец салона, сели почему-то на разные места и занялись обычными делами обычных пассажиров — сон, чтение, фильмы.

За весь пятичасовой полет ни к одному, ни ко второму никто не подошел. Руководители «Спартака», которых в интернете ненавидят почти так же, как Глушакова, спокойно долетели до Валенсии, отстояли общую очередь на паспортном контроле и уехали в расположение команды.

Я остановил Измайлова на выходе из аэропорта — попросил дать хоть какой-то комментарий по Глушакову. Неужели клуб будет молчать, когда все вокруг полыхает? Измайлов спокойно ответил — это вопрос личных отношений, так что без комментариев.

Жаль, потому что вопросов много.

Как поступать «Спартаку», если делу дадут ход и все пойдет по сценарию Кокорина — Мамаева? Как при таком вале проблем Глушаков может выполнять обязанности капитана? Почему компромат на игрока уже в третий раз появляется прямо накануне еврокубковой игры? На все это пока что — без комментариев.

Но судя по тому, что в «Спартаке» и около него говорят не под запись, у команды есть информация, которая заставляет и дальше поддерживать Глушакова. Или как минимум — не считать его однозначно виноватым. Время появления различных разоблачений воспринимается как часть медиа-плана неких сил, ведущих борьбу с клубом и капитаном после отставки Карреры. Но если так, почему альтернативная информация не появляется в открытом доступе? Наверное, еще не пришло время.

Вечером в Вильярреале, это пригород Валенсии, Олег Кононов давал пресс-конференцию, а команда проводила открытую тренировку. И после обоих этих мероприятий у меня сложилось впечатление, что «Спартак» живет в безвоздушном пространстве. Вопреки классику, клуб чувствует себя свободным, будучи при этом свободным от общества. Компромат на Глушакова? Не читаем. Скандалы в СМИ? Это проблемы СМИ. Атмосфера в команде? Восхитительная! Кононов, Мельгарехо и пресс-атташе Леонид Трахтенберг выступили мощной стеной, отразившей все наши вопросы.

Предматчевая тренировка началась с командных объятий. На вбросы телеграм-каналов «Спартак» ответил показательным тимбилдингом. По команде одного из тренеров игроки разбивались на группы по четыре-пять человек и за максимально короткое время должны были обняться — так, чтобы не осталось лишних. Глушакова, казалось, обнимали особенно крепко. Его широкая улыбка отсвечивала по всему стадиону «Мадригал». Сложно поверить, что этот жизнерадостный человек так лихо материт жену. Кстати, капитан вышел на занятие с повязкой на левой ноге, но врачи «Спартака» поспешили объяснить, что это «на всякий случай».

Тренировка красно-белых прошла нормально. Все работали в общей группе кроме Комбарова, который из-за повреждения мышц бедра наматывал круги вокруг поля.

Но, конечно, внимание в четверг будет приковано не к Комбарову.