Самое обидное поражение в истории российского футбола. ЦСКА обыграл «Реал», но вылетел из еврокубков

Источник: Sport24

Устроить самим себе проблемы, чтобы потом героически их решить — это очень в стиле российских клубов в еврокубках. День назад шанс вылезти с последнего места в группе имел «Локомотив». Не получилось. У ЦСКА была еще более сложная задача — набрать очки на выезде с «Реалом». Только в таком случае и в случае потери «Викторией» очков в игре с «Ромой» ЦСКА получал бы путевку в плей-офф Лиги Европы.

К счастью, «Реал» не был мотивирован, потому Сантьяго Солари выставил полуторный состав — с Хави Санчесом и Хесусом Вальехо в центре обороны, с Маркосом Льоренте и Федерико Вальверде в центре полузащиты. Даже в атаке вышли Винисиус Жуниор, Иско и Асенсио, которые не всегда появляются в основе. В общем, всех сильнейших тренер «Реала» не выставил.

Гончаренко же поставил весь цвет своего состава. Правда, вынужден был оставить на скамейке Абеля Эрнандеса, видимо, еще не до конца восстановившегося после травмы. Также игру из-за травмы плеча пропускал Ильзат Ахметов.

С первых минут «Реал» привычно завладел мячом. Молодые мадридцы спокойно раскатывали мяч в центре поля, но вскрыть оборону ЦСКА по центру редко удавалось. Зато как надо работали фланги — Асенсио и Винисиус постоянно врывались в штрафную и создавали опасные моменты, но армейцам везло. Асенсио стал лидером по числу ударов в первом тайме — 4. Один из них — в крестовину ворот Акинфеева. Сам Игорь в нескольких моментах спас команду.

После 30-й минуты ЦСКА пообжился и стал регулярно выскакивать в контратаки. Главным звеном был Никола Влашич, который за первый тайм набрал пять обводок, столько же сделали Иско и Асенсио. В одной из контратак Никола круто развил атаку, Сигурдссон дотащил мяч до штрафной, а Чалов первоклассно качнул молодого Хавьера и отправил мяч в угол.

Не успели игроки «Реала» опомниться, как в их ворота прилетел второй мяч. Чалов роскошным пасом пяткой вывел на ударную позицию Фернандеса, удар Марио парировал Куртуа, но на добивании сыграл Щенников. Это второй гол Георгия во второй игре подряд. Потрясающий показатель, особенно учитывая, что Щенников первый гол на профессиональном уровне забил чуть больше года назад. Видна работа Гончаренко.

Что было во втором тайме — описать сложно. ЦСКА просто прижал соперника к воротам и постоянно терроризировал Куртуа. «Реал» тоже отвечал, особенно активен был Винисиус. В одном из моментов Бекао чудом не срезал мяч в свои ворота. Но вместо этого ЦСКА забил третий. Проведший лучший матч за армейцев Арнор Сигурдссон вогнал третий мяч в сетку ворот Куртуа.

«Что вообще происходит?» Мысль, которая не покидала голову на протяжении всей игры. Даже с учетом полуторного состава «Реала» ЦСКА добился исторической победы. Главное, что отличает этот ЦСКА Гончаренко — смелость. И в воспоминаниях кроме счета останется именно смелость 20-летних парней, которые на «Сантьяго Бернабеу» не побоялись открыто сыграть с «Реалом» и после минимальной победы в Москве разгромили действующего обладателя Лиги чемпионов.